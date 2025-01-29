Kadraj İkon Chery ve Tesla'nın Ocak 2025 yeni fiyat listesi! Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve Model Y...

Chery ve Tesla'nın Ocak 2025 yeni fiyat listesi! Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve Model Y...

2025 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları yeni fiyat listelerini duyurdu. Türkiye pazarında ilgi gören markalardan Chery ve Tesla, güncel fiyatlarını açıkladı. SUV segmentinde uygun fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Chery’nin Tiggo ve Omoda serilerinin yanı sıra elektrikli araçların öncüsü Tesla’nın Model Y fiyatları belli oldu. İşte Chery ve Tesla’nın Ocak 2025 güncel fiyat listeleri...

Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:47
ABONE OL
Chery ve Tesla’nın Ocak 2025 yeni fiyat listesi! Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve Model Y...

Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları fiyatlarını güncelledi. Türkiye'de en çok satılan SUV markalarından biri olan Chery ve elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen markalardan Tesla, Ocak 2025 fiyatlarını duyurdu. Özellikle Tiggo 7, Tiggo 8 Pro Max, Omoda 5 Pro ve Tesla Model Y fiyatları merak konusuydu.

Fotoğraflar: CheryFotoğraflar: Chery

CHERY OCAK 2025 FİYAT LİSTESİ

Çinli otomobil üreticisi Chery, SUV modelleriyle Türkiye pazarında önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Markanın, 10 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak fiyat listesi paylaşıldı. Açıklanan fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanyalar ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Fiyat Listesi

  • Vision: 1.670.000 TL
  • Intelligent: 1.820.000 TL
  • Exceptional: 1.974.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyat Listesi

  • Intelligent: 1.858.300 TL
  • Exceptional: 2.029.800 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Fiyat Listesi

  • Intelligent: 2.055.000 TL
  • Exceptional: 2.200.000 TL

TESLA OCAK 2025 FİYAT LİSTESİ

Amerikalı elektrikli otomobil devi Tesla, Ocak 2025 fiyat listesini duyurdu. Türkiye pazarında yalnızca Model Y satışta bulunuyor. Tesla'nın fiyatları geçtiğimiz aya göre değişmezken, kampanya ve opsiyonlara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Model Y Arkadan Çekiş (455 km menzil, WLTP): 1.866.203 TL
  • Model Y Long Range Dört Çeker: 3.209.741 TL
  • Model Y Performance Dört Çeker: 3.473.990 TL

Tesla Model Y'nin Teknik Özellikleri

Tesla'nın en çok satan modellerinden biri olan Model Y, 2019 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede büyük ilgi gördü. 2022 yılında Euro NCAP tarafından "Küçük Arazi Aracı" kategorisinde 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, performans ve güvenliği bir arada sunuyor.

  • Batarya Kapasitesi: 81 kWh
  • Menzil: 533 km
  • Motor Gücü: 396 HP (291 kW)
  • Tork: 510 Nm
  • Maksimum Hız: 217 km/s

Fotoğraflar: TeslaFotoğraflar: Tesla

Tesla Model Y'nin Güvenlik Donanımları

Güvenlik açısından yüksek standartlar sunan Model Y'de şu donanımlar öne çıkıyor:

  • Kör nokta uyarı sistemi
  • Römork denge kontrolü
  • Fren destek sistemi
  • Yan hava yastıkları
  • ESP (denge kontrolü)
  • ABS
  • Şerit takip asistanı
  • Yokuş kalkış desteği
  • Çoklu çarpışma frenlemesi
  • Yaya sesli uyarı sistemi
  • Park mesafe sensörü
666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi
666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi
Almak için en doğru zaman! 2025’in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandıAlmak için en doğru zaman! 2025’in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı
Almak için en doğru zaman! 2025'in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı