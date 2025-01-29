Chery ve Tesla’nın Ocak 2025 yeni fiyat listesi! Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve Model Y...

TESLA OCAK 2025 FİYAT LİSTESİ

Amerikalı elektrikli otomobil devi Tesla, Ocak 2025 fiyat listesini duyurdu. Türkiye pazarında yalnızca Model Y satışta bulunuyor. Tesla'nın fiyatları geçtiğimiz aya göre değişmezken, kampanya ve opsiyonlara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ocak 2025

Model Y Arkadan Çekiş (455 km menzil, WLTP) : 1.866.203 TL

: 1.866.203 TL Model Y Long Range Dört Çeker : 3.209.741 TL

: 3.209.741 TL Model Y Performance Dört Çeker: 3.473.990 TL

Tesla Model Y'nin Teknik Özellikleri

Tesla'nın en çok satan modellerinden biri olan Model Y, 2019 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede büyük ilgi gördü. 2022 yılında Euro NCAP tarafından "Küçük Arazi Aracı" kategorisinde 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, performans ve güvenliği bir arada sunuyor.