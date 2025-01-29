Chery ve Tesla’nın Ocak 2025 yeni fiyat listesi! Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve Model Y...

Yeni yıl ile birlikte otomobil markaları fiyatlarını güncelledi. Türkiye'de en çok satılan SUV markalarından biri olan Chery ve elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen markalardan Tesla, Ocak 2025 fiyatlarını duyurdu. Özellikle Tiggo 7, Tiggo 8 Pro Max, Omoda 5 Pro ve Tesla Model Y fiyatları merak konusuydu.
Çinli otomobil üreticisi Chery, SUV modelleriyle Türkiye pazarında önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Markanın, 10 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak fiyat listesi paylaşıldı. Açıklanan fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanyalar ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.
Amerikalı elektrikli otomobil devi Tesla, Ocak 2025 fiyat listesini duyurdu. Türkiye pazarında yalnızca Model Y satışta bulunuyor. Tesla'nın fiyatları geçtiğimiz aya göre değişmezken, kampanya ve opsiyonlara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.
Tesla'nın en çok satan modellerinden biri olan Model Y, 2019 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede büyük ilgi gördü. 2022 yılında Euro NCAP tarafından "Küçük Arazi Aracı" kategorisinde 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, performans ve güvenliği bir arada sunuyor.
Güvenlik açısından yüksek standartlar sunan Model Y'de şu donanımlar öne çıkıyor: