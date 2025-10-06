Ayva tatlısı tarifi rekor kırıyor! Sonbaharın en çok aranan lezzeti bu püf nokta ile lezzetini ikiye katlayacak

Sonbaharın simgesi ayva, doğru pişirme yöntemiyle cam gibi bir renge kavuşuyor. Kaymak ya da dondurma ile süslenerek servis edilen ayva tatlısı, hem şık hem de hafif olmasıyla sofraların yıldızı haline geliyor.
Malzemeler:
3 adet ayva
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
3-4 adet karanfil
1 çubuk tarçın
Üzeri için: Kaymak veya dondurma
Yapılışı:
Ayvaları ortadan ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soymadan tencereye yerleştirin.
Ortalarına toz şeker serpiştirin, karanfil ve tarçın ekleyin.
Üzerine suyu gezdirip kısık ateşte ayvalar yumuşayana ve rengini alana kadar pişirin.
Soğuyan ayvaları kaymak veya dondurma ile süsleyerek servis edin.
🍎 AYVA TATLISINI MÜKEMMEL YAPMANIN PÜF NOKTALARI
🍏 Tatlı için iri, sulu ve olgun ayvaları tercih edin. Sert ve tatsız ayvalar pişerken rengini tam vermez.
🌰 Ayva çekirdeklerini pişirme sırasında tencereye ekleyin. Çekirdekler doğal bir renk verici olduğu için tatlının cam gibi kırmızı renge kavuşmasını sağlar.
🍬 Her ayva yarısı için yaklaşık 2 yemek kaşığı şeker kullanın. Çok fazla şeker ayvayı karartır, az şeker ise lezzeti zayıflatır.
🔥 Ayvaları yüksek ateşte değil, kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Bu yöntem hem meyvenin rengini daha canlı yapar hem de şekerin iyice içine işlemesini sağlar.
🌿 Birkaç adet karanfil ve bir çubuk tarçın ayvanın aromasını zenginleştirir. Pişirme suyuna eklediğinizde mutfağı mis gibi kokutur.
💧 Tencerenin dibine yalnızca yarım çay bardağı su ekleyin. Fazla su tatlının şerbetini inceltir ve renginin koyulaşmasını engeller.
🍽️ Ocakta pişen ayvaları cam fırın kabına alıp 10-15 dakika fırında pişirirseniz tatlınız çok daha parlak ve göz alıcı olur.
🍨 Tatlının üzerine kaymak veya vanilyalı dondurma ekleyerek lezzeti zirveye taşıyabilirsiniz. Ceviz serpiştirmek de şıklık katar.