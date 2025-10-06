Ayva tatlısı tarifi rekor kırıyor! Sonbaharın en çok aranan lezzeti bu püf nokta ile lezzetini ikiye katlayacak

🍎 AYVA TATLISINI MÜKEMMEL YAPMANIN PÜF NOKTALARI

1️⃣ Doğru ayva seçimi

🍏 Tatlı için iri, sulu ve olgun ayvaları tercih edin. Sert ve tatsız ayvalar pişerken rengini tam vermez.

2️⃣ Çekirdekleri atmayın

🌰 Ayva çekirdeklerini pişirme sırasında tencereye ekleyin. Çekirdekler doğal bir renk verici olduğu için tatlının cam gibi kırmızı renge kavuşmasını sağlar.

3️⃣ Şeker oranını ayarlayın

🍬 Her ayva yarısı için yaklaşık 2 yemek kaşığı şeker kullanın. Çok fazla şeker ayvayı karartır, az şeker ise lezzeti zayıflatır.

4️⃣ Kısık ateşte uzun süre pişirin

🔥 Ayvaları yüksek ateşte değil, kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Bu yöntem hem meyvenin rengini daha canlı yapar hem de şekerin iyice içine işlemesini sağlar.

5️⃣ Tarçın ve karanfil ekleyin

🌿 Birkaç adet karanfil ve bir çubuk tarçın ayvanın aromasını zenginleştirir. Pişirme suyuna eklediğinizde mutfağı mis gibi kokutur.