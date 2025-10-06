Kadraj İkon Ayva tatlısı tarifi rekor kırıyor! Sonbaharın en çok aranan lezzeti bu püf nokta ile lezzetini ikiye katlayacak

Ekim ayında sofraların vazgeçilmezi haline gelen ayva tatlısı, en çok aranan tarifler arasında ilk sıralara yerleşti. Tarçın ve karanfilin eşlik ettiği bu hafif tatlı, hem lezzeti hem de görünümüyle dikkat çekiyor. Google’da binlerce kez aratılan ayva tatlısının püf noktaları, tatlı severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 21:28
Sonbaharın simgesi ayva, doğru pişirme yöntemiyle cam gibi bir renge kavuşuyor. Kaymak ya da dondurma ile süslenerek servis edilen ayva tatlısı, hem şık hem de hafif olmasıyla sofraların yıldızı haline geliyor.

🍎 AYVA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet ayva

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı su

  • 3-4 adet karanfil

  • 1 çubuk tarçın

  • Üzeri için: Kaymak veya dondurma

Yapılışı:

  1. Ayvaları ortadan ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soymadan tencereye yerleştirin.

  2. Ortalarına toz şeker serpiştirin, karanfil ve tarçın ekleyin.

  3. Üzerine suyu gezdirip kısık ateşte ayvalar yumuşayana ve rengini alana kadar pişirin.

  4. Soğuyan ayvaları kaymak veya dondurma ile süsleyerek servis edin.

🍎 AYVA TATLISINI MÜKEMMEL YAPMANIN PÜF NOKTALARI

1️⃣ Doğru ayva seçimi

🍏 Tatlı için iri, sulu ve olgun ayvaları tercih edin. Sert ve tatsız ayvalar pişerken rengini tam vermez.

2️⃣ Çekirdekleri atmayın

🌰 Ayva çekirdeklerini pişirme sırasında tencereye ekleyin. Çekirdekler doğal bir renk verici olduğu için tatlının cam gibi kırmızı renge kavuşmasını sağlar.

3️⃣ Şeker oranını ayarlayın

🍬 Her ayva yarısı için yaklaşık 2 yemek kaşığı şeker kullanın. Çok fazla şeker ayvayı karartır, az şeker ise lezzeti zayıflatır.

4️⃣ Kısık ateşte uzun süre pişirin

🔥 Ayvaları yüksek ateşte değil, kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Bu yöntem hem meyvenin rengini daha canlı yapar hem de şekerin iyice içine işlemesini sağlar.

5️⃣ Tarçın ve karanfil ekleyin

🌿 Birkaç adet karanfil ve bir çubuk tarçın ayvanın aromasını zenginleştirir. Pişirme suyuna eklediğinizde mutfağı mis gibi kokutur.

6️⃣ Su miktarına dikkat edin

💧 Tencerenin dibine yalnızca yarım çay bardağı su ekleyin. Fazla su tatlının şerbetini inceltir ve renginin koyulaşmasını engeller.

7️⃣ Fırında son dokunuş

🍽️ Ocakta pişen ayvaları cam fırın kabına alıp 10-15 dakika fırında pişirirseniz tatlınız çok daha parlak ve göz alıcı olur.

8️⃣ Serviste kaymak ya da dondurma kullanın

🍨 Tatlının üzerine kaymak veya vanilyalı dondurma ekleyerek lezzeti zirveye taşıyabilirsiniz. Ceviz serpiştirmek de şıklık katar.

