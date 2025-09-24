Kadraj Galeri Kadraj İkon Tatlı krizine fit çözüm! Ne şeker var ne un, üstelik çok sağlıklı

Tatlı krizine fit çözüm! Ne şeker var ne un, üstelik çok sağlıklı

Tatlı krizleri artık kabus olmaktan çıkıyor. Rafine şeker ve un kullanılmadan hazırlanan hurma topları, hem fit hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Diyetini bozmak istemeyenler için ideal olan bu tarif, çayın yanında hafif ve doyurucu bir eşlikçi oluyor. Peki hurma topları nasıl yapılır? İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 24.09.2025 11:58
Diyetini bozmadan tatlı keyfi yapmak isteyenlerin gözdesi haline gelen hurma toplarının malzemeleri merak ediliyor. Sosyal medyada kullanıcılar arasında konuşulan hurma toplarının tarifi araştırılıyor. İşte unsuz ve şekersiz sağlıklı atıştırmalık…

TATLI KRİZİNE FİT ÇÖZÜM

Kilo kontrolüne dikkat edenlerin özellikle tercih ettiği bu tatlı, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu bir seçenek oluyor. Çay ya da kahvenin yanında misafirlere ikram edilebilecek lezzetli bir alternatif.

HURMALI ENERJİ TOPLARI TARİFİ NEDİR?

Gerekli Malzemeler:

◼15 adet hurma (1-2 saat sıcak suda bekletilmeli)

◼25 gr kakao

◼1 avuç iri parçalanmış badem

◼1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

◼Bulamak için Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

◼Sıcak suda bekletilip yumuşayan hurmaları blendera alın.

◼Üzerine kakao, Hindistan cevizi yağı ve bademleri ekleyin.

◼Karışımı yoğurup küçük toplar halinde şekillendirin.

◼Arzu ederseniz Hindistan cevizine bulayarak servis edin.

◼Hurmanın Sağlığa Katkıları

HURMANIN FAYDALARI

Hurma; A ve C vitaminleriyle birlikte manganez açısından da zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde vücut sistemlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

◼Kan şekeri dengesini korur.

◼Beyin fonksiyonlarını destekler.

◼Kalp sağlığına katkı sağlar.

◼Kemik yapısını güçlendirir.

◼Doğum sürecinde kolaylık sağlar.

Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık sorunlarını azaltır. Antioksidanlarıyla vücudu serbest radikallerden korur, kronik hastalıkların riskini düşürür.

Hurmanın doğal fruktoz içeriği, ona karamele benzer tatlı bir lezzet verir. Glisemik indeksi düşük olduğu için beyaz şeker yerine daha sağlıklı bir tatlandırıcı olarak tercih edilebilir. Ancak kalorisi yüksek olduğundan ölçülü tüketmek gerekir.