Tatlı krizine fit çözüm! Ne şeker var ne un, üstelik çok sağlıklı

HURMANIN FAYDALARI

Hurma; A ve C vitaminleriyle birlikte manganez açısından da zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde vücut sistemlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

◼Kan şekeri dengesini korur.

◼Beyin fonksiyonlarını destekler.

◼Kalp sağlığına katkı sağlar.

◼Kemik yapısını güçlendirir.

◼Doğum sürecinde kolaylık sağlar.

Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık sorunlarını azaltır. Antioksidanlarıyla vücudu serbest radikallerden korur, kronik hastalıkların riskini düşürür.

Hurmanın doğal fruktoz içeriği, ona karamele benzer tatlı bir lezzet verir. Glisemik indeksi düşük olduğu için beyaz şeker yerine daha sağlıklı bir tatlandırıcı olarak tercih edilebilir. Ancak kalorisi yüksek olduğundan ölçülü tüketmek gerekir.