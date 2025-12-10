Aralık Ayının Gözdesi:Hem Şans Hem Bolluk Getirdiğine İnanılıyor

Özellikle aralık ayı boyunca en çok tercih edilen bitki olan kokinanın, sadece görsel güzelliğiyle değil, aynı zamanda şans ve bolluk getirdiğine dair yaygın bir inanış nedeniyle de büyük ilgi gördüğü biliniyor.

Fotoğraflar: AA

Kokina Nedir ve Nasıl Oluşturulur? İki Ayrı Bitkinin Muhteşem Uyumu

Halk arasında tek bir çiçek zannedilse de, aslında kokina iki farklı bitkinin usta ellerde bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bu dikkat çekici aranjmanın temelini, yemyeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluşturan yalancı çobanpüskülü bitkisi oluşturuyor. Kırmızı ve parlak meyveleriyle göz kamaştıran kısım ise süsleme amacıyla kullanılan Akdeniz saparnası bitkisinden elde ediliyor.

🌿 Ana Gövde: Yalancı çobanpüskülü (Yeşil yapraklar).

🍒 Süsleme: Akdeniz saparnası (Kırmızı meyveler).

Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilik yapan Hakan Koç gibi sektör temsilcileri, kokinanın yapılış sürecinin ustalık, sabır ve büyük bir dikkat gerektirdiğini belirtiyor. Kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan bu iki farklı bitki, titiz bir işlemle birleştirilerek yılbaşı vitrinlerinin vazgeçilmezi haline geliyor.