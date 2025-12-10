Aralık Ayının Gözdesi:Hem Şans Hem Bolluk Getirdiğine İnanılıyor

Özellikle aralık ayı boyunca en çok tercih edilen bitki olan kokinanın, sadece görsel güzelliğiyle değil, aynı zamanda şans ve bolluk getirdiğine dair yaygın bir inanış nedeniyle de büyük ilgi gördüğü biliniyor.
Halk arasında tek bir çiçek zannedilse de, aslında kokina iki farklı bitkinin usta ellerde bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bu dikkat çekici aranjmanın temelini, yemyeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluşturan yalancı çobanpüskülü bitkisi oluşturuyor. Kırmızı ve parlak meyveleriyle göz kamaştıran kısım ise süsleme amacıyla kullanılan Akdeniz saparnası bitkisinden elde ediliyor.
🌿 Ana Gövde: Yalancı çobanpüskülü (Yeşil yapraklar).
🍒 Süsleme: Akdeniz saparnası (Kırmızı meyveler).
Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilik yapan Hakan Koç gibi sektör temsilcileri, kokinanın yapılış sürecinin ustalık, sabır ve büyük bir dikkat gerektirdiğini belirtiyor. Kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan bu iki farklı bitki, titiz bir işlemle birleştirilerek yılbaşı vitrinlerinin vazgeçilmezi haline geliyor.
Yaklaşık son 10 yıldır piyasada yer alan kokina, kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Yeşil ve kırmızının canlı uyumuyla dikkat çeken bu bitki, özellikle yeni yıla girerken evlerde bulundurulmak isteniyor. Çiçekçiler, kokinanın aralık ayının en çok satan bitkisi olduğunu ifade ederken, popülaritesinin arkasındaki en büyük nedenlerden biri de halk arasındaki güçlü inançlar:
🏡 Halk İnancı: "İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır."
Bu inanışın da etkisiyle, yeni yıla sayılı günler kala kokina talebi zirveye ulaşıyor. Çiçekçiler, kokinayı portakal kuruları ve kozalaklar gibi doğal materyallerle zenginleştirerek daha çekici hale getirip müşterilerine sunuyorlar. Fiyatları kaliteye ve aranjmanın detayına göre farklılık gösterse de, bir demet kokinanın güncel fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor.
Görsel Şölen: Canlı yeşil ve kırmızı renkleriyle yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan bitkilerden biridir.
Uğur Getirmesi: Geleneksel olarak evlere şans, mutluluk ve bolluk getirdiğine inanılır.
Dayanıklılık: Doğru koşullarda bakıldığında bir yıla kadar bozulmadan kalabilmesi, inançların gerçekleşeceği beklentisini güçlendirir.
Anlamlı Hediye: Sevdiklerine yeni yılda iyi dileklerini iletmek isteyenler için benzersiz ve romantik bir hediye seçeneğidir.