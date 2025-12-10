Kilo verememeye son! İşte metabolizmayı uçuran 12 süper besin

✅ DİRENCİ KIRMANIN ANAHTARI: DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESLENME
İnsülin direncini yenmek ve sağlıklı kilo vermeyi sağlamak için beslenmede köklü bir değişim gerekiyor. Diyetisyen Doğan, bu noktada Glisemik İndeksi (GI) düşük gıdaları tercih etmenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.
|Kategori
|Kaçınılması Gereken (Yüksek GI)
|Tercih Edilmesi Gereken (Düşük GI)
|Faydası
|Tahıllar
|Beyaz ekmek, pirinç, patates
|Tam tahıllar, bulgur, karabuğday, kinoa, yulaf
|Kan şekerini yavaş yükseltir, tokluk sağlar.
|Sebzeler
|-
|Tabağın yarısı yüksek lifli sebzeler
|Yüksek lif içeriğiyle sindirimi yavaşlatır.
|Protein
|İşlenmiş et ürünleri
|Tavuk, balık, yumurta, yoğurt, peynir
|İnsülin tepkisini dengelemeye yardımcı olur.
|Yağlar
|Trans yağlar, margarin
|Zeytinyağı, ceviz, badem, avokado
|Sağlıklı yağlar tokluk süresini uzatır.
|İçecekler
|Şekerli içecekler, meyve suları
|Su, şekersiz bitki çayları
|Şeker yükünü azaltır, metabolizmayı destekler.