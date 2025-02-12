Adidas'a "domuz" derisi cezası!

REKABET KURULU'NDAN ADİDAS'A CEZA Bu kapsamda Reklam Kurulu, dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'ın bir ayakkabı modelinde domuz derisi kullandığı ve bunu belirtmediği iddiaları üzerine ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat denetimlerinin yanı sıra vatandaşlara sunulan ürünlerin kalite ve güvenilirliğini de yakından takip ediyor.

TÜRKİYE'DE DOMUZ DERİSİ KULLANDIKLARINI GİZLEDİLER Reklam Kurulu, gelen şikayetler üzerine Adidas'ın internet sitesinde satışa sunduğu "Samba OG" modeliyle ilgili inceleme başlattı. Ürün açıklamalarında "doğal deri" ifadesine yer verildiği tespit edilirken, yabancı satış sitelerinde aynı modelin domuz derisi içerdiğine dair bilgilere rastlandı. Ancak Türkiye'deki satış sayfasında bu detayın gizlendiği görüldü.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı içerikler barındıran ürünlerin bu durumu açıkça belirtmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ürün içeriğiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen tüketicilerin Adidas müşteri hizmetlerine başvurduğunda net bir cevap alamadığı ortaya çıktı.

SAVUNMA VERİLMEDİ CEZA KESİLDİ

Adidas'ın, Reklam Kurulu'nun savunma talebine cevap vermemesi ve tüketicilere doğru bilgi sunmaması üzerine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda, firmaya 550 bin TL idari para cezası uygulanırken, ürünle ilgili reklamların da durdurulmasına karar verildi.