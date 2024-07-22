Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarıldı.
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarıldı.
USA Today'e açıklama yapan, spor giysisi ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu "üzüntü ve sıkıntı" için özür dilediklerini söyledi.
Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar"la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Sözcü, ayakkabı reklamının bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini kaydetti.
HADID DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Dünya çapında magazin haberleri veren TMZ sitesine göre, Hadid, ayakkabı reklamından çıkarılmasının ardından firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlanıyor.
Hadid'in firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.
Adidas'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda da "Son SL72 kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Söz konusu bağlantılar kasıtlı değil, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yol açtığı üzüntü ve sıkıntılar için özür dileriz. İstemeden de olsa bir hata yaptık. Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğerlerinden, (kampanyanın) üzerlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle özür diliyor ve kampanyayı revize ediyoruz." ifadesine yer verdi.
ADİDAS'IN CİROSUNUN YÜZDE 39'U ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'DAN
Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.
Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika'nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.
Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.
İSRAİL DESTEKÇİSİ LOBİ GRUPLARINDAN ADİDAS'A TEPKİ
Adidas, İsrail'in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze'de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen tepkiler üzerine sildi.
İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, "Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü"nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in "antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas'a tepki göstermişti.
1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin aldı. 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanan bu olay üzerine, oyunlara bir gün ara verildi.
Öte yandan dünyaca ünlü model, kız kardeşi Gigi ve ablası Alana Hadid ile "Filistinlilere ait bağımsız bir film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımladığı "Watermelon Pictures" adlı şirket kurmuştu.