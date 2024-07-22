Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama





ADİDAS'IN CİROSUNUN YÜZDE 39'U ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'DAN

Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.

Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika'nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.

Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.











İSRAİL DESTEKÇİSİ LOBİ GRUPLARINDAN ADİDAS'A TEPKİ



Adidas, İsrail'in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze'de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid'in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen tepkiler üzerine sildi.