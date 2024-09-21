Adidas’a rekabet soruşturması

REKABET Kurulu, dünyanın önde gelen spor ürünü üreticisi Adidas hakkında soruşturma başlattı. Kurul, spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabet ihlalleri ile ilgili 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, Adidas'ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN