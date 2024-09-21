PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Adidas’a rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, dünyanın önde gelen spor ürünü üreticisi Adidas hakkında soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Adidas’a rekabet soruşturması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

REKABET Kurulu, dünyanın önde gelen spor ürünü üreticisi Adidas hakkında soruşturma başlattı. Kurul, spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabet ihlalleri ile ilgili 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, Adidas'ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı | İşte o isimler...
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamakar: Akkuyu’da ilk hedef 2025 | Alman tutuştu: Engellemeye çalışıyorlar
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
İstanbul Valiliği’nden sel, su baskını, yıldırım uyarısı! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak başladı | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alındı
Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi?
CHP İsrail’in kayığına bindi! Siyonist verilerle sistematik yalan... Tek amaçları Türkiye’nin Filistin çabalarını sekteye uğratmak
Narin’in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü’nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi’nden!
SON DAKİKA