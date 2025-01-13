160.000 yılda bir görülen kuyruklu yıldız bu akşam gökyüzünde! İlk kez görünecek

Uzun zamandır beklenen an nihayet geldi. 160 bin yıl aradan sonra ilk kez görülebilecek olan kuyruklu yıldız, bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Astronomi tutkunları, bu nadir doğa olayına tanıklık etmek için gün batımından hemen sonra gözlerini semaya çevirmeye hazırlanıyor.

Bu görüntü, kuyruklu yıldızın dün sabah erken saatlerde Slovakya'nın Tornaľa yakınlarında çekildi.

160.000 YILDA BİR GÖRÜLEN KUYRUKLU YILDIZ BU AKŞAM GÖKYÜZÜNDE!

Eğer bu akşam gözlerinizi gökyüzüne çevirirseniz, hayatınızda bir kez karşılaşabileceğiniz eşsiz bir astronomik olaya tanıklık edebilirsiniz. 160 bin yıl sonra ilk kez görülebilecek olan C/2024 G3 (ATLAS) adlı kuyruklu yıldız, bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Uzmanlara göre bu tarihi fırsatı kaçırmamak için hazırlıklı olmalısınız.

ATLAS KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?