160.000 yılda bir görülen kuyruklu yıldız bu akşam gökyüzünde! İlk kez görünecek

Uzun zamandır beklenen an nihayet geldi. 160 bin yıl aradan sonra ilk kez görülebilecek olan kuyruklu yıldız, bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Astronomi tutkunları, bu nadir doğa olayına tanıklık etmek için gün batımından hemen sonra gözlerini semaya çevirmeye hazırlanıyor.
160.000 YILDA BİR GÖRÜLEN KUYRUKLU YILDIZ BU AKŞAM GÖKYÜZÜNDE!
Eğer bu akşam gözlerinizi gökyüzüne çevirirseniz, hayatınızda bir kez karşılaşabileceğiniz eşsiz bir astronomik olaya tanıklık edebilirsiniz. 160 bin yıl sonra ilk kez görülebilecek olan C/2024 G3 (ATLAS) adlı kuyruklu yıldız, bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Uzmanlara göre bu tarihi fırsatı kaçırmamak için hazırlıklı olmalısınız.
ATLAS KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?
ATLAS gözlem sistemi tarafından keşfedilen C/2024 G3, Güneş Sistemi'nin en uzak noktalarından gelen bir kuyruklu yıldızdır. Gökbilimciler, bu akşam Güneş'e yaklaşık 8,3 milyon mil mesafeden geçiş yapacağını açıkladılar. Londra King's College'da astropartikül fiziği ve kozmoloji araştırmacısı Dr. Shyam Balaji, kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın konuma (perihelion) 13 Ocak 2025'te ulaşacağını ifade etti. Ancak kuyruklu yıldızın parlaklığı ve görünürlüğü yerel hava koşullarına ve gözlem ekipmanlarına bağlı olarak değişebilir.
Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalan toz, kaya ve buz parçalarından oluşan kozmik cisimlerdir. Güneş'e yaklaştıklarında, üzerlerindeki buz ve donmuş gazlar süblimleşerek parlak bir koma ve kuyruk oluşturur. Bu görüntü, milyonlarca mil uzunluğa ulaşabilir ve gökyüzünde görkemli bir manzara sunar.
Dr. Balaji, C/2024 G3'ün Güneş'e yakınlığı nedeniyle parlaklığının artabileceğini, ancak bunun tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtti. "Bazı tahminler oldukça parlak olacağını öngörse de, kuyruklu yıldızların parlaklıkları genelde beklenenden sönük olabilir" dedi.
Kuyruklu yıldız, Güney Yarımküre'de yaşayanlar için daha net bir şekilde görülebilecek. Gün doğumundan önce doğu ufkuna veya gün batımından sonra batı ufkuna bakılması öneriliyor. Kuzey Yarımküre'de ise Güneş'in konumu nedeniyle gözlem koşulları daha zorlu olabilir. Ancak uzmanlar, en iyi gözlem zamanının 14 Ocak'ta gün batımından yaklaşık 30 dakika sonrasına denk geleceğini belirtiyor.
Şehir ışıklarından uzaklaşın: Karanlık bir alan tercih edin.
Ekipman kullanın: Dürbün veya küçük bir teleskop, görüntülemeyi kolaylaştırabilir.
Astronomi uygulamalarını kontrol edin: Kuyruklu yıldızın güncel konumunu öğrenmek için güvenilir kaynaklara başvurun.
Doğru zamanı seçin: Gün doğumuna veya batımına yakın saatlerde gözlem yaparken dikkatli olun.
Bu kuyruklu yıldız uzun dönemli bir yörüngeye sahip olduğundan, Güneş Sistemi'ne geri dönmesi binlerce yıl sürecek. Bu nedenle, C/2024 G3'ü izlemek için bu akşamı kaçırmamanız öneriliyor.