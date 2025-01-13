Bağırsaklara format atmanın yolu: Bu 5 besinle tüm sorunlara veda edin

Bağırsak florası, vücudun görünmeyen kahramanı olarak birçok sağlık sorununu önlemede kilit bir rol oynuyor. Ancak günlük beslenmede yapılan yanlış tercihler bu dengeyi bozabiliyor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, bağırsak sağlığını destekleyen ve tehdit eden besinleri sıraladı.