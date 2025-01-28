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1 milyon TL altı sıfır araç listesi: Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

Otomobil fiyatlarının sürekli yükseldiği bir dönemde, sıfır otomobil hayali kuranlar için 2025 yılı umut verici fırsatlar sunuyor. Yeni yıl zamlarına rağmen, hala 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla sıfır otomobil satın almak mümkün!

Giriş Tarihi: 28.01.2025 20:52
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1 milyon TL altı sıfır araç listesi: Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

Otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken, yeni yıl fiyat artışlarına rağmen 1 milyon TL'nin altında sıfır araç bulmak mümkün. Sıfır otomobil almak isteyenler için 2025 yılına özel listelenen 10 uygun fiyatlı araç...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📈 UYGUN MODELLER HALA MEVCUT

2025 yılı itibarıyla otomobil bayileri, modellerine göre %3 ila %7 oranında zam uyguladı. Bu zamlar araç fiyatlarına 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen artışlar olarak yansıdı. Ancak, tüm bu artışlara rağmen, 1 milyon TL bandında ve altında sıfır otomobil seçenekleri bulunabiliyor.

🛠️ BU FİYAT ARALIĞINDAKİ OTOMOBİLLERİN AVANTAJLARI NELER?

Ekonomik Fiyatlar: 1.000.000 TL'den başlayan modeller, temel ihtiyaçlara yönelik donanımlarla bütçe dostu bir alternatif sunuyor.

Yakıt Verimliliği: Düşük yakıt tüketimi sayesinde, uzun vadede kullanıcıların cebini rahatlatıyor.

Kompakt Tasarım: Şehir içi kullanım için ideal ölçülere sahip modeller, park ve manevra kolaylığı sağlıyor.

🌍 2025 YILINDA OTOMOBİL PİYASASINDA DURUM

    Kur Dalgalanmaları: Üretim maliyetlerindeki artış fiyatların yükselmesine neden oluyor.

    Yüksek Talep: Sıfır araçlara olan ilgi artarak devam ederken, stoklar hızla tükeniyor.

    Fiyat-Performans Araçları: 1 milyon TL altındaki modeller, özellikle ekonomik sınıfta büyük talep görüyor.

    SIFIR OTOMOBİL ALMAYI PLANLAYANLARA TAVSİYELER

    Fiyat Karşılaştırması Yapın: Farklı markaların modellerini inceleyerek bütçenize en uygun seçeneği belirleyin.

    Kampanyaları Takip Edin: Bayilerin sunduğu indirim fırsatlarını kaçırmayın.

    Test Sürüşü Yapın: Araç alımı öncesinde mutlaka test sürüşü yaparak beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

    Stok Durumunu Kontrol Edin: Sınırlı stoklar nedeniyle alım kararınızı hızlı vermeye çalışın.

    🚘 1 MİLYON TL ALTI VE BANDINDA SATIN ALINABİLECEK 10 SIFIR OTOMOBİL

    1. Dacia Sandero Stepway CVT – 1.099.000 TL
    2. Fiat Egea Cross 1.5 MT – 959.900 TL
    3. Fiat Egea Sedan 1.3 MT – 1.014.900 TL
    4. Fiat Egea Sedan 1.4 MT – 889.900 TL
    5. Hyundai i10 MT – 920.000 TL
    6. Hyundai i20 MT – 979.000 TL
    7. Kia Picanto AMT – 1.030.500 TL
    8. Opel Corsa MT – 1.078.900 TL
    9. Renault Taliant AT – 1.090.000 TL
    10. Volkswagen Polo MT – 1.050.000 TL

    ⚠️ FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR!

    Listede belirtilen fiyatlar, bayilerin güncel fiyat politikalarına ve stok durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden araç alımı öncesinde bayilerden fiyat ve stok bilgisi almayı unutmayın. Ayrıca, talep yoğunluğu nedeniyle stokların hızla tükendiğini göz önünde bulundurarak alım sürecinizi hızlandırmanız önerilir.

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