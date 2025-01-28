1 milyon TL altı sıfır araç listesi: Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

Otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken, yeni yıl fiyat artışlarına rağmen 1 milyon TL'nin altında sıfır araç bulmak mümkün. Sıfır otomobil almak isteyenler için 2025 yılına özel listelenen 10 uygun fiyatlı araç...
2025 yılı itibarıyla otomobil bayileri, modellerine göre %3 ila %7 oranında zam uyguladı. Bu zamlar araç fiyatlarına 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen artışlar olarak yansıdı. Ancak, tüm bu artışlara rağmen, 1 milyon TL bandında ve altında sıfır otomobil seçenekleri bulunabiliyor.
Ekonomik Fiyatlar: 1.000.000 TL'den başlayan modeller, temel ihtiyaçlara yönelik donanımlarla bütçe dostu bir alternatif sunuyor.
Yakıt Verimliliği: Düşük yakıt tüketimi sayesinde, uzun vadede kullanıcıların cebini rahatlatıyor.
Kompakt Tasarım: Şehir içi kullanım için ideal ölçülere sahip modeller, park ve manevra kolaylığı sağlıyor.
Kur Dalgalanmaları: Üretim maliyetlerindeki artış fiyatların yükselmesine neden oluyor.
Yüksek Talep: Sıfır araçlara olan ilgi artarak devam ederken, stoklar hızla tükeniyor.
Fiyat-Performans Araçları: 1 milyon TL altındaki modeller, özellikle ekonomik sınıfta büyük talep görüyor.
Fiyat Karşılaştırması Yapın: Farklı markaların modellerini inceleyerek bütçenize en uygun seçeneği belirleyin.
Kampanyaları Takip Edin: Bayilerin sunduğu indirim fırsatlarını kaçırmayın.
Test Sürüşü Yapın: Araç alımı öncesinde mutlaka test sürüşü yaparak beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Stok Durumunu Kontrol Edin: Sınırlı stoklar nedeniyle alım kararınızı hızlı vermeye çalışın.
Listede belirtilen fiyatlar, bayilerin güncel fiyat politikalarına ve stok durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden araç alımı öncesinde bayilerden fiyat ve stok bilgisi almayı unutmayın. Ayrıca, talep yoğunluğu nedeniyle stokların hızla tükendiğini göz önünde bulundurarak alım sürecinizi hızlandırmanız önerilir.