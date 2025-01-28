1 milyon TL altı sıfır araç listesi: Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

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📈 UYGUN MODELLER HALA MEVCUT

2025 yılı itibarıyla otomobil bayileri, modellerine göre %3 ila %7 oranında zam uyguladı. Bu zamlar araç fiyatlarına 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen artışlar olarak yansıdı. Ancak, tüm bu artışlara rağmen, 1 milyon TL bandında ve altında sıfır otomobil seçenekleri bulunabiliyor.

🛠️ BU FİYAT ARALIĞINDAKİ OTOMOBİLLERİN AVANTAJLARI NELER?

Ekonomik Fiyatlar: 1.000.000 TL'den başlayan modeller, temel ihtiyaçlara yönelik donanımlarla bütçe dostu bir alternatif sunuyor.

Yakıt Verimliliği: Düşük yakıt tüketimi sayesinde, uzun vadede kullanıcıların cebini rahatlatıyor.

Kompakt Tasarım: Şehir içi kullanım için ideal ölçülere sahip modeller, park ve manevra kolaylığı sağlıyor.