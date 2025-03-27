Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...
Milyonlarca emekli 2025 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Emekli maaşlarındaki artış Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarına ait enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler ışığında Temmuz zammı için ilk ipuçları geldi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yeni veriler.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:10