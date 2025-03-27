Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Bu iki ayın toplam enflasyonu yüzde 7,42 olarak hesaplandı. Henüz Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamları açıklanmadığı için nihai zam oranı kesinleşmiş değil. Ancak ilk iki aylık veriler bile emekliler için önemli bir ipucu niteliğinde.