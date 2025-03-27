Kadraj Galeri Kadraj İkon Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Milyonlarca emekli 2025 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Emekli maaşlarındaki artış Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarına ait enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler ışığında Temmuz zammı için ilk ipuçları geldi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yeni veriler.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:10
Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bayram ikramiyelerini almaya başladı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranları da şekillenmeye başladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025'teki zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detaylı hesaplama.

Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Ocak Zammı Yüzde 15,75 Oldu

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılına yüzde 15,75 oranında maaş artışıyla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeyi bekliyor. Ocak ayında gerçekleşen zamla birlikte en düşük emekli aylığı 12.500 liradan 14.469 liraya yükselmişti. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde aynı oranlı artış yaşanmış, emekliler için kısmi bir rahatlama sağlanmıştı.

Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

İlk Enflasyon Verileri Açıklandı

Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon verileri gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre:

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 oldu.

Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Bu iki ayın toplam enflasyonu yüzde 7,42 olarak hesaplandı. Henüz Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamları açıklanmadığı için nihai zam oranı kesinleşmiş değil. Ancak ilk iki aylık veriler bile emekliler için önemli bir ipucu niteliğinde.

Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...

Temmuz'da Sadece Enflasyon Farkı mı Verilecek?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yılın ilk altı ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranında artırılacak. Ancak kulislerde yalnızca enflasyon farkıyla yetinilmeyeceği ek iyileştirmelerin de gündemde olduğu konuşuluyor.

Özellikle en düşük emekli maaşı olan 14.469 liranın yeniden güncellenmesi bekleniyor. Temmuz zammıyla birlikte taban aylıkta yeni bir düzenleme yapılması hatta refah payı eklenmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.