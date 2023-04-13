Emekliye %70 intibak zam tablosu çıktı! 2000-2003-2005-2007-2008 sigortalılara 1.299 TL ilave! 2 hafta sonra...
Milyonlarca emekli, intibak ile ilgili son gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu bağlamda, 'Emekli intibakta son durum ne?' sorusu arama motorları üzerinden bir hayli araştırılmaya başlandı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Meclis süreci bekleniyor. İşte tüm detaylar haberimizde.
13.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 13.04.2023 12:20
Emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükselmesi sonrası gözler intibak yasasına çevrildi. Milyonlarca emeklilin intibak hakkındaki araştırmaları sürüyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların yakından ilgilendiği intibakla ilgili umut sürüyor. Eğer, bu durum hayata geçerse 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşında da artış olacak. Zam için 1300 TL fark ekleneceği ileri sürülüyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? 2000 sonrası SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? İşte detaylar...