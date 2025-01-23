24 Aralık 2024 tarihinde bu kez otel içindeki restoran işletmesi için yangına uygunluk belgesi talebinde bulunuldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne otel içindeki restoranın işletmecisi olduğu öğrenilen "Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş" tarafından verilen dilekçe ile 70 metrekare kapalı alan kafe restoran için yangına uygunluk belgesi istendiği görüldü.