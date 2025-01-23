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Yangın soruşturmasında belge oyunu! Tanju Özcan'ın amacı ne? Tarihlere dikkat

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın felaketinde CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmali olduğu ortaya çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin yetki alanlarında olmadığını iddia etse de belediyenin 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumduğu belirlendi. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Zeki Arıtürk, Bolu Belediyesi'nin kafaları karıştırıp sorumluluk almak istemediğini belirtirken, inceleme ve denetleme kontrol forumundaki belgede bulunan tarihlere dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:49
Yangın soruşturmasında belge oyunu: Amaç kafa karışıklığı yaratmak

Bolu Kartalkaya'da Grand Kaya Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasının altından CHP'li belediye çıktı. Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Özcan "Yetki alanımız değil" yalanına sarılsa da gerçekler belgeler ile ortaya saçıldı.

Yangın soruşturmasında belge oyunu: Amaç kafa karışıklığı yaratmak

19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelde yangın sistemlerine ilişkin eksiklikleri tespit etmesine rağmen bir işlem yapmadığı ve yangının başlangıç noktası olan restoran için 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi.

Yangın soruşturmasında belge oyunu!

Yangın soruşturmasında belge oyunu: Amaç kafa karışıklığı yaratmak

Alınan bilgilere göre Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde otel yetkilisi tarafından imzalanan bir dilekçe ile yangına uygunluk denetimi için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan başvuru üzerine 16 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri Grand Kartal Otel'de denetim yaptı.

Yangın soruşturmasında belge oyunu: Amaç kafa karışıklığı yaratmak

İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme ve denetleme kontrol formunda, Grand Kartal Otel için yapılan yangın denetiminde eksiklikler tespit edildi.

Yangın soruşturmasında belge oyunu: Amaç kafa karışıklığı yaratmak

24 Aralık 2024 tarihinde bu kez otel içindeki restoran işletmesi için yangına uygunluk belgesi talebinde bulunuldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne otel içindeki restoranın işletmecisi olduğu öğrenilen "Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş" tarafından verilen dilekçe ile 70 metrekare kapalı alan kafe restoran için yangına uygunluk belgesi istendiği görüldü.