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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli üçüncü kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlamaya hazırlanıyor. Play-off turunun rövanş maçları bu akşam oynanacak ve rakiplerini eleyerek bir sonraki tura geçmek isteyen takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadelede başarıyı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:09
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlamak üzere. Play-off etabının tamamlanmasının ardından, rakiplerini eleyen takımlar adlarını bu önemli tura yazdıracak. Türkiye'nin iki temsilcisi, Galatasaray ve Fenerbahçe, bu zorlu etaptan geçerek son 16'ya kalmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Durumu

Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar'a karşı oynadığı ilk maçta 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 20:45'te Türk Telekom Stadyumu'nda bu farkı kapatmayı ve adını son 16'ya yazdırmayı amaçlıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

Fenerbahçe ise, Kadıköy'de 3-0'lık net bir galibiyet alarak Belçika temsilcisi Anderlecht karşısında avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, rövanş maçını 20 Şubat 2025 tarihinde deplasmanda oynayacak ve bu karşılaşmadan da başarılı bir sonuç alarak, son 16'ya kalmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

Son 16 Turu Kura Çekimi Ne Zaman?

Son 16 turu kura çekimi 21 Şubat 2025 Cuma günü yapılacak. Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers gibi takımların da dahil olacağı bu kura, takımların bir sonraki aşamada karşılaşacakları rakipleri belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi Takvimi

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025