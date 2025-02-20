UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli üçüncü kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlamaya hazırlanıyor. Play-off turunun rövanş maçları bu akşam oynanacak ve rakiplerini eleyerek bir sonraki tura geçmek isteyen takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadelede başarıyı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:09