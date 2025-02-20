UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Hangi takımlar var? İşte maç takvimi!

Fenerbahçe ise, Kadıköy'de 3-0'lık net bir galibiyet alarak Belçika temsilcisi Anderlecht karşısında avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, rövanş maçını 20 Şubat 2025 tarihinde deplasmanda oynayacak ve bu karşılaşmadan da başarılı bir sonuç alarak, son 16'ya kalmayı hedefliyor.