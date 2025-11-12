TSK’ya muvazzaf subay ve astsubay alımı başladı! KPSS şartı yok, tek şart o sınav!
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görevlendirilmek üzere bando sınıfında toplam 108 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 11 Kasım'da başladı ve son tarih 23 Kasım 2025! Adaylardan KPSS puanı istenmezken alımın kilit noktası müzik yeterlilik ve bilgi sınavı oldu. İşte kadın ve erkek adaylar için ayrılan kritik kontenjanlar ve başvuru süreci detayları!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:17