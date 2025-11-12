Kadraj Galeri Kadraj İkon TSK’ya muvazzaf subay ve astsubay alımı başladı! KPSS şartı yok, tek şart o sınav!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görevlendirilmek üzere bando sınıfında toplam 108 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 11 Kasım'da başladı ve son tarih 23 Kasım 2025! Adaylardan KPSS puanı istenmezken alımın kilit noktası müzik yeterlilik ve bilgi sınavı oldu. İşte kadın ve erkek adaylar için ayrılan kritik kontenjanlar ve başvuru süreci detayları!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:17
TSK 2025 yılı bando sınıfı 108 subay ve astsubay alımı yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın müzikle gücüne güç katacak yeni personel alım ilanını yayımlayarak binlerce müzisyene ve sanatsevere TSK kapılarını açtı. 2025 yılı personel temin kılavuzuna göre, Bando sınıfında istihdam edilmek üzere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesine 108 muvazzaf subay ve astsubay alınacak.

Bu alımı diğer ilanlardan ayıran en önemli özellik, adaylardan herhangi bir KPSS puanı şartı aranmamasıdır. Adayların değerlendirilmeye alınması için MSB tarafından yapılacak olan Genel Kültür Sınavı'ndan en az 50 puan alması yeterli görülürken, asıl belirleyici aşama Müzik Yeterlilik ve Bilgi Seviye Tespit Sınavı olacak. Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla resmen başladı ve 23 Kasım 2025 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınmaya devam edecek.

Kuvvet Komutanlıklarına Göre Dağılım ve Branş Detayları

Toplam 108 kişilik kontenjan, subay ve astsubay rütbelerinde olmak üzere üç kuvvet komutanlığına dağıtılmış durumda. Kadın adaylara da farklı branşlarda kontenjan ayrılması dikkat çekiyor.

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı – (65 Subay Alımı)

Kara Kuvvetleri'ne alınacak 65 subay adayı, özellikle nefesli ve vurmalı çalgılar branşlarında yoğunlaşıyor. Kadın adaylar için SiB Klarnet, Trompet ve Tenor Bas Trombon branşlarında kontenjan ayrılmıştır.

Erkek Aday Kontenjanları (Örnek): Bariton (5), Büyük Bas (3), Mi. Klarnet (3), Korno (4), Obua (2), Vurmalı Çalgılar (4), Alto/Senofon/Bariton Saksofon (5) vb.

Kadın Aday Kontenjanları (Örnek): Trompet (1), SiB Klarnet (2), Tenor Bas Trombon (1)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı – (6 Astsubay Alımı)

Deniz Kuvvetleri'ne alınacak astsubaylar, kadın ve erkek adaylara eşit şekilde dağılmıştır. Fagot, SiB Klarnet, Korno, Trompet gibi branşlarda kadın astsubay alımı yapılacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı – (37 Astsubay Alımı)

Hava Kuvvetleri, bando sınıfında en çeşitli branşlara sahip komutanlık olarak öne çıkıyor. Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra, modern müzik dallarından Gitar, Piyano, Bateri ve hatta Vokalist branşlarında da alım yapılacaktır. Vokalist branşı, 3 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 6 kişilik geniş bir kontenjana sahiptir.