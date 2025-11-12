KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!

Aşağıdaki iki kritik ilan için başvuru süresi 12 Kasım 2025 (Bugün) itibarıyla sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların hızla İŞKUR üzerinden sisteme giriş yapması gerekmektedir:
|Unvan
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|Son Başvuru Tarihi
|İlan No
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|SAKARYA / ARİFİYE
|2
|12.11.2025
|00009250315
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY
|1
|12.11.2025
|00009249126
Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonlarında yakın tarihte sona erecek, Türkiye genelindeki diğer alımların listesi aşağıdadır. İlanların tamamı özel sektör alımıdır:
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|TEKİRDAĞ / ÇORLU
|1
|13.11.2025 (1 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|BARTIN / BARTIN MERKEZ
|2
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / KARTAL
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|KOCAELİ / BAŞİSKELE
|1
|14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ
|1
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|İZMİR / TORBALI
|2
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
|1
|15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
|İnşaat/İşyeri Bekçisi
|DÜZCE / ÇİLİMLİ
|1
|16.11.2025 (4 Gün Kaldı)