Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!

Özel sektörde bekçi unvanıyla daimi ve tam zamanlı iş arayanlar için büyük fırsat geldi. 12 Kasım 2025 itibarıyla İŞKUR üzerinden İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla gibi 15 farklı il ve ilçede çok sayıda İnşaat/İşyeri Bekçisi ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonu için alım ilanı yayınlandı. Bazı ilanların son başvuru tarihi bugün (12 Kasım) doluyor!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:02
İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, özel sektörde istikrarlı bir iş arayan binlerce vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. Özellikle güvenlik ve gözetim görevlisi pozisyonlarında sürekli personel ihtiyacı bulunuyor. 12 Kasım 2025 tarihli güncel İŞKUR listelerine göre, Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile yoğunluklu olarak İnşaat/İşyeri Bekçisi unvanlarında 15'ten fazla il ve ilçede çok sayıda açık pozisyon için başvurular alınmaya başlandı.

İlanların büyük çoğunluğu İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli ve Muğla gibi büyük şehirlerde yoğunlaşırken, bu pozisyonların tamamının Özel Sektörde, Daimi ve Tam Zamanlı çalışma esasına dayandığı belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta ise, bazı ilanların son başvuru tarihinin bugün, 12 Kasım 2025, mesai bitimine kadar dolacak olmasıdır. İş arayan vatandaşların, bu kritik süreleri kaçırmadan İŞKUR sistemine üye girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN (12 KASIM)!

Aşağıdaki iki kritik ilan için başvuru süresi 12 Kasım 2025 (Bugün) itibarıyla sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların hızla İŞKUR üzerinden sisteme giriş yapması gerekmektedir:

Unvan Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi İlan No
İnşaat/İşyeri Bekçisi SAKARYA / ARİFİYE 2 12.11.2025 00009250315
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / ARNAVUTKÖY 1 12.11.2025 00009249126
Yakın Tarihte Sona Erecek Tüm Bekçi Alımları (15 İlde Fırsat)

Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonlarında yakın tarihte sona erecek, Türkiye genelindeki diğer alımların listesi aşağıdadır. İlanların tamamı özel sektör alımıdır:

Unvan Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi
İnşaat/İşyeri Bekçisi TEKİRDAĞ / ÇORLU 1 13.11.2025 (1 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi BARTIN / BARTIN MERKEZ 2 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / KARTAL 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)

İnşaat/İşyeri Bekçisi KOCAELİ / BAŞİSKELE 1 14.11.2025 (2 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ 1 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi İZMİR / TORBALI 2 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi BAYBURT / BAYBURT MERKEZ 1 15.11.2025 (3 Gün Kaldı)
İnşaat/İşyeri Bekçisi DÜZCE / ÇİLİMLİ 1 16.11.2025 (4 Gün Kaldı)