KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!

İlanların büyük çoğunluğu İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli ve Muğla gibi büyük şehirlerde yoğunlaşırken, bu pozisyonların tamamının Özel Sektörde, Daimi ve Tam Zamanlı çalışma esasına dayandığı belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta ise, bazı ilanların son başvuru tarihinin bugün, 12 Kasım 2025, mesai bitimine kadar dolacak olmasıdır. İş arayan vatandaşların, bu kritik süreleri kaçırmadan İŞKUR sistemine üye girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.