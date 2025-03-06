Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan'a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta
Tarım Kredi Kooperatif, 5 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini açıkladı. Ramazan ayı boyunca da devam edecek fırsatlar ile birlikte Mart ayında satışa sunulacak aktüel ürünler de yer alıyor. Çay takımı, sürahi, saklama kabı ve çok fonksiyonlu pişirici gibi pek çok ürünü içeren bu kampanyada, fırsatlarla dolu alışveriş imkanı sunuluyor. Peki kampanyalı ürünler hangisi? İşte Tarım Kredi'nin 2 Nisan tarihine kadar geçerli aktüel kataloğu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:32