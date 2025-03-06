Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan'a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan'a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

Tarım Kredi Kooperatif, 5 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini açıkladı. Ramazan ayı boyunca da devam edecek fırsatlar ile birlikte Mart ayında satışa sunulacak aktüel ürünler de yer alıyor. Çay takımı, sürahi, saklama kabı ve çok fonksiyonlu pişirici gibi pek çok ürünü içeren bu kampanyada, fırsatlarla dolu alışveriş imkanı sunuluyor. Peki kampanyalı ürünler hangisi? İşte Tarım Kredi'nin 2 Nisan tarihine kadar geçerli aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:32
Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

Tarım Kredi'de fırsat günleri başlıyor. Alışverişseverler, 5 Mart 2025 Çarşamba itibariyle zincir marketlerde satışa sunulacak ürünlerle listesini hazırlanıyor. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında tava ve tencere çeşitleri, kettle, saklama kabı, cam biberon ve kahve takımı gibi pek çok seçenek yer alıyor. Peki Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte haftanın kampanyaları…

Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER

SÜRAHİ 119,90 TL

3'LÜ MEŞRUBAT BARDAĞI 69,90 TL

FIRIN TEPSİLERİ 159,00 TL

SERVİS TABAĞI 74,90 TL

Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

KETTLE 329,90 TL

SAKLAMA KABI 44,90 TL

TAVA VE TENCERE ÇEŞİTLERİ

ÇOK FONKSİYONLU PİŞİRİCİ 1799,00 TL

Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

TARIM KREDİ RAMAZAN KAMPANYASI BAŞLADI

Ramazan ayı için özel fırsatlar, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satışa sunuldu.

İşte, Ramazan'a özel indirimli ürünler:

Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

Dana Kangal Sucuk

10'Lu Yumurta