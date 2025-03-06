Tarım Kredi Aktüel Ürünler: 2 Nisan’a kadar geçerli kampanyalar! Tava tencere çeşitleri, kahve takımları satışta

Tarım Kredi'de fırsat günleri başlıyor. Alışverişseverler, 5 Mart 2025 Çarşamba itibariyle zincir marketlerde satışa sunulacak ürünlerle listesini hazırlanıyor. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında tava ve tencere çeşitleri, kettle, saklama kabı, cam biberon ve kahve takımı gibi pek çok seçenek yer alıyor. Peki Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte haftanın kampanyaları…