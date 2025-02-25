Keten tohumu faydaları neler? Sindirim sisteminiz için mükemmel besin

Keten tohumu nasıl yenir?

Bol Su ile Tüketin: Keten tohumları, çözünür ve çözünmeyen liflerden oluşur. Dr. Voss, "Keten tohumu %95 lif içeriyor ve bunun neredeyse yarısı çözünür lif" diyor. Bu çözünür lif, suyla etkileşime girerek sindirim sisteminizde jelleşir, bu da dışkıyı yumuşatarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Çözünmeyen lif ise doğrudan kolonunuza gider ve burada, bağırsak bakterileri tarafından sindirilir. Bu süreç, anti-inflamatuar moleküllerin üretimine yardımcı olur, aynı zamanda kabızlık gibi sindirim sorunlarını engeller.

Öğütülmüş Keten Tohumu Tercih Edin: Tam keten tohumları sindirilmesi güç dış kabuğa sahiptir, bu nedenle öğütülmüş keten tohumu daha iyi emilir. Dr. Voss, "Keten tohumu, bitki liflerinden daha fazla lignan içerir, ancak bu lignanların serbest kalabilmesi için dış kabuğun kırılması ve emilmesi gerekir. Öğütme işlemi bunu sağlar" diyor. Tam keten tohumu içeren gıdalar tüketmek faydalıdır, ancak en iyi besin emilimi için öğütülmüş keten tohumu tercih edilmelidir.