Keten tohumu faydaları neler? Sindirim sisteminiz için mükemmel besin
Keten tohumu yalnızca lif içeriği değil, aynı zamanda omega-3 yağ asitleriyle dolu olması da oldukça değerli kılar. Eating Well'in haberine göre, Omega-3 yağ asitleri ceviz ve somon gibi diğer besinlerde de bulunur ve vücutta iltihapla mücadele etme, depresyonu hafifletme gibi pek çok faydaya sahiptir. Peki keten tohumu bağırsağa iyi gelir mi? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler.
takvim.com.tr Keten tohumu, sağlığa olan faydaları ile tanınan son derece besleyici bir gıdadır. Syracuse Üniversitesi'nde beslenme biyokimyası dersi veren Dr. Margaret Voss'a göre, keten tohumlarının %95'i liften oluştuğunu söyler. Bu da onu mükemmel bir sindirim destekleyici besin yapar. Ayrıca, 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu sadece 70 kalori içerir ve 4,5 gram yağ, 4 gram karbonhidrat ve 3 gram protein sunar. Peki keten tohumu nasıl tüketilir? İşte merak edilenler… Keten tohumu nasıl yenir? Bol Su ile Tüketin: Keten tohumları, çözünür ve çözünmeyen liflerden oluşur. Dr. Voss, " Keten tohumu %95 lif içeriyor ve bunun neredeyse yarısı çözünür lif" diyor. Bu çözünür lif, suyla etkileşime girerek sindirim sisteminizde jelleşir, bu da dışkıyı yumuşatarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Çözünmeyen lif ise doğrudan kolonunuza gider ve burada, bağırsak bakterileri tarafından sindirilir. Bu süreç, anti-inflamatuar moleküllerin üretimine yardımcı olur, aynı zamanda kabızlık gibi sindirim sorunlarını engeller. Öğütülmüş Keten Tohumu Tercih Edin: Tam keten tohumları sindirilmesi güç dış kabuğa sahiptir, bu nedenle öğütülmüş keten tohumu daha iyi emilir. Dr. Voss, "Keten tohumu, bitki liflerinden daha fazla lignan içerir, ancak bu lignanların serbest kalabilmesi için dış kabuğun kırılması ve emilmesi gerekir. Öğütme işlemi bunu sağlar" diyor. Tam keten tohumu içeren gıdalar tüketmek faydalıdır, ancak en iyi besin emilimi için öğütülmüş keten tohumu tercih edilmelidir. Tüketimde Dikkatli Olun: Lif, sindirim sağlığı için oldukça önemlidir, ancak aşırıya kaçmak bazı sorunlara yol açabilir. Yüksek lif alımı, gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve bazen kabızlık gibi sorunlara neden olabilir. Mayo Clinic'e göre, 50 yaş altı kadınlar için günlük 25 gram, erkekler için ise 38 gram lif önerilmektedir. Keten tohumu gibi lif açısından zengin besinleri diyete eklerken, vücudunuzun uyum sağlaması için miktarı yavaşça artırmak en iyisidir.
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Keten tohumu, doğru şekilde kullanıldığında sindirim sağlığınızı destekler, iltihapla mücadele eder ve genel vücut sağlığınıza katkı sağlar. Bu basit ama etkili besini diyetinize ekleyerek sağlık açısından büyük bir adım atabilirsiniz.