Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji'den 15 ile sarı alarm: İstanbul'da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

AKOM Turuncu Kodlu Alarma Geçti: Şiddetli Kar ve Fırtına Kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde turuncu kodlu uyarı verdi. AKOM'un açıklamasına göre, 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülecek.

Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artırması ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.