Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji'den 15 ile sarı alarm: İstanbul'da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM peş peşe uyarılar yaparak Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yarın itibarıyla İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı beklenirken özellikle Anadolu Yakası'nda karın ilk etkilerini göstermesi öngörülüyor. Önümüzdeki dört gün boyunca devam edecek olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:24