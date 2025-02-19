Kadraj Galeri Kadraj İkon Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji'den 15 ile sarı alarm: İstanbul'da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji'den 15 ile sarı alarm: İstanbul'da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM peş peşe uyarılar yaparak Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yarın itibarıyla İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı beklenirken özellikle Anadolu Yakası'nda karın ilk etkilerini göstermesi öngörülüyor. Önümüzdeki dört gün boyunca devam edecek olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:24
Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji’den 16 ile sarı alarm: İstanbul’da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

İstanbul 19-21 Şubat tarihleri arasında sert kış koşullarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için ciddi uyarılarda bulunurken, İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle ulaşımı etkileyecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji’den 16 ile sarı alarm: İstanbul’da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

Vali Davut Gül'den Kritik Uyarı: Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti. Vatandaşlardan şu hususlara dikkat etmeleri istendi:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
Araçlarda kış lastiği kullanın.
Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alın.
Toplu taşıma araçlarını tercih edin.

Valilik, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji’den 16 ile sarı alarm: İstanbul’da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

Vali Gül paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji’den 16 ile sarı alarm: İstanbul’da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

AKOM Turuncu Kodlu Alarma Geçti: Şiddetli Kar ve Fırtına Kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde turuncu kodlu uyarı verdi. AKOM'un açıklamasına göre, 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülecek.

Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artırması ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Sibirya ekspresi yola çıktı! Meteoroloji’den 16 ile sarı alarm: İstanbul’da kar kalınlığı 30-40 cm olabilir

Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Bulabilir

AKOM'un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.