SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu
Çocuk yaşta yapılan sigorta girişi, birçok ailenin erken emeklilik umudu haline gelmiş durumda. Özellikle genç yaşta çalışma hayatına adım atan bireylerin ileride bu avantajdan yararlanarak daha erken emekli olabileceği düşünülüyor. Ancak sosyal güvenlik sistemindeki düzenlemeler bu beklentiyi her dönem için aynı şekilde karşılamıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre şekillenen farklı uygulamalar erken yaşta sigortanın emeklilik üzerindeki etkisini köklü biçimde değiştiriyor. Peki hangi tarihte sigortalı olanlar erken emeklilik fırsatından gerçekten yararlanabiliyor?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 08:22