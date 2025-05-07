Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Çocuk yaşta yapılan sigorta girişi, birçok ailenin erken emeklilik umudu haline gelmiş durumda. Özellikle genç yaşta çalışma hayatına adım atan bireylerin ileride bu avantajdan yararlanarak daha erken emekli olabileceği düşünülüyor. Ancak sosyal güvenlik sistemindeki düzenlemeler bu beklentiyi her dönem için aynı şekilde karşılamıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre şekillenen farklı uygulamalar erken yaşta sigortanın emeklilik üzerindeki etkisini köklü biçimde değiştiriyor. Peki hangi tarihte sigortalı olanlar erken emeklilik fırsatından gerçekten yararlanabiliyor?

Giriş Tarihi: 07.05.2025 08:22
SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Aileler çocuklarının geleceğini garanti altına almak adına erken yaşta sigorta girişini önemli bir adım olarak görse de, bu girişimin emeklilik açısından nasıl değerlendirileceği işe başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde bu konuda üç ayrı dönem için üç farklı uygulama yürürlükte.

SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

8 Eylül 1999 Öncesi Giriş Yapanlar Şanslı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ilk sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce yapılanlar 18 yaşını doldurmadan önceki çalışmalarını emeklilik açısından kazanca dönüştürebiliyor. Bu kişiler için küçük yaşta sigortalı olmak, prim günlerine doğrudan katkı sağlıyor.

SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Ancak emeklilik hesaplamasında dikkate alınan 20 yıllık (kadınlarda) ve 25 yıllık (erkeklerde) sigortalılık süresinin başlangıcı için yine 18 yaşını doldurdukları tarih esas alınıyor.

SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Öte yandan sigortalılık süresi bakımından daha da eskiye, yani Nisan 1981 öncesine gidildiğinde ise farklı bir kural devreye giriyor. Bu dönemde sigortalı olanlar için 18 yaş kuralı aranmaksızın sigortalılık süresi işe başlama tarihi itibarıyla başlıyor.

SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Yani o yıllarda yapılan sigorta emeklilik süresini öne çekebiliyor.