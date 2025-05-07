SGK girişi 1999-2008 olanlara 3 dönem hesabı çıktı: 49-50-58 yaş üstü için erken emeklilik kombinasyonu

Aileler çocuklarının geleceğini garanti altına almak adına erken yaşta sigorta girişini önemli bir adım olarak görse de, bu girişimin emeklilik açısından nasıl değerlendirileceği işe başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde bu konuda üç ayrı dönem için üç farklı uygulama yürürlükte.