O kişiler için 12 ay geçerli olacak! EYT'de staja takılanlara A takımı oluştu! 4.4 milyon için SGK prim, yıl tablosu ayyuka çıktı!

EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Öte yandan gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Özellikle çıraklık sigortası için hükümet kanadından sinyaller geldi. Bu kapsamda beklenen bir düzenleme çıkarsa çıraklık girişi olanlar, borçlanma yaparak söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? Çıraklıkta-Stajda geçen süreler emeklilikte dikkate alınır mı? İşre konu hakkında merak edilenler...