O kişiler için 12 ay geçerli olacak! EYT'de staja takılanlara A takımı oluştu! 4.4 milyon için SGK prim, yıl tablosu ayyuka çıktı!
9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanların emeklilik için yaş şartı düzenlemesiyle birlikte beklentiler ve meraklar arttı. Özellikle staj ve çıraklık yapmış olanlar, EYT düzenlemesinin ardından mevcut düzenin nasıl olacağını yakından takip etmektedir. Staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık. EYT düzenlemesiyle birlikte staj ve çıraklık yapanların emeklilik sürecindeki beklentileri önem kazandı.
EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Öte yandan gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Özellikle çıraklık sigortası için hükümet kanadından sinyaller geldi. Bu kapsamda beklenen bir düzenleme çıkarsa çıraklık girişi olanlar, borçlanma yaparak söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? Çıraklıkta-Stajda geçen süreler emeklilikte dikkate alınır mı? İşre konu hakkında merak edilenler...
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara veya borçlanma yoluyla başlangıçlarını bu tarih öncesine çekenlere emeklilik hakkı sunarken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.
Mevcut düzenlemelere göre, çıraklık veya staj sürecinde yapılan sigortalar sağlık sigortası olarak kabul edilerek emeklilik primleri olarak değerlendirilmiyor.
Bu nedenle, mevcut mevzuata göre çıraklık veya staj süresi, emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ve bu süreler için ödenen primler emeklilik sürecinde kullanılmıyor.