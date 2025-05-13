Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşlar primlerini daha düşük bir oranla ödeyebilecek. Peki yeni prim indirimi nasıl uygulanacak ve kimler bu indirimden yararlanabilecek? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:23
SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

2008 yılında gerçekleştirilen reform ile Türkiye'deki tüm sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmişti. Ancak bu birleştirme süreci, kurumlar arasında hala norm birliğinin sağlanamaması nedeniyle çeşitli sorunlara yol açtı. Özellikle prim şartlarındaki farklar Bağ-Kur'lular için önemli bir problem teşkil ediyor. Bu sorunların çözülmesi adına Bağ-Kur'lular için prim indirimi gündeme gelmişti. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek düzenlemenin sonuçlarına çevrildi. Peki bu değişiklik ile ilgili neler bekleniyor? İşte soruların yanıtları.

SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

Prim Şartları Nasıl Belirleniyor?
Emeklilik için gereken prim şartları her kurumda farklılıklar gösteriyor.

SSK'da, 1999 öncesi dönemde prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, 1999 sonrasında 7.000 güne, 2008'den sonra ise hem kadın hem erkek çalışanlar için 7.200 güne çıkarılmıştır. Emekli Sandığı'nda ise, kadınlar için prim şartı 7.200 gün (20 yıl), erkekler için ise 9.000 gün (25 yıl) olarak belirlenmiştir.

SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

Bağ-Kur'lular içinse prim şartları 1999 öncesinde kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde ise 9.000 gün olarak belirlenmişken, sonrasında ise hem kadınlar hem de erkekler için 9.000 gün prim şartı uygulanmaktadır.

SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

Farklı Kurumlarda Çalışanlar Ne Yapacak?

Birden fazla kurumdan sigorta primi ödeyenler için, emeklilik şartları son 7 yıldaki sigortalılık süresine göre belirleniyor. Hangi kurumda daha fazla sigortalılık süresi varsa, emeklilik işlemi o kurumun şartlarına göre yapılıyor.

SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

Bu hesaplama 1 Ekim 2008 sonrasında çalışanların tüm çalışma hayatında fazla yatırdıkları primlere bakılarak yapılır.