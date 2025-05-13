SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı

2008 yılında gerçekleştirilen reform ile Türkiye'deki tüm sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmişti. Ancak bu birleştirme süreci, kurumlar arasında hala norm birliğinin sağlanamaması nedeniyle çeşitli sorunlara yol açtı. Özellikle prim şartlarındaki farklar Bağ-Kur'lular için önemli bir problem teşkil ediyor. Bu sorunların çözülmesi adına Bağ-Kur'lular için prim indirimi gündeme gelmişti. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek düzenlemenin sonuçlarına çevrildi. Peki bu değişiklik ile ilgili neler bekleniyor? İşte soruların yanıtları.