SGK girişi 1998 2001 2008 olana 5 yıl onayı çıktı! 49-50-58 yaş üstü için sıfırdan erken emeklilik hesabı
Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemenin önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşlar primlerini daha düşük bir oranla ödeyebilecek. Peki yeni prim indirimi nasıl uygulanacak ve kimler bu indirimden yararlanabilecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:23