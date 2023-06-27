SSK, Bağkur'luya 7440 yapılandırma için bayram fırsatı! 7.6 milyon kişi kapsama alındı! 2 taksit detayına dikkat! Prim, İHYA, GSS...

Son günlerde büyük bir önem taşıyan borç yapılandırması, milyonlarca kişi için bir fırsat sunuyor. Borcu 2.000 TL'nin altında olan 7.6 milyon kişi, borçlarını tamamen silme şansı elde edecek. Diğer borçlular ise düşük faiz oranlarıyla 48 ay vadede borçlarını ödeyebilecek. Avantajlı düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihi ise 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar. Ayrıca, yapılandırmadan faydalanmak için 31 Temmuz'a kadar ilk ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin! İşte tüm detaylar...