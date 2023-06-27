SSK, Bağkur'luya 7440 yapılandırma için bayram fırsatı! 7.6 milyon kişi kapsama alındı! 2 taksit detayına dikkat! Prim, İHYA, GSS...
Son günlerde gündemde yer tutan 7440 sayılı kanun, alacakların affı ve yapılandırması için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenler için süre azaldı ve yetkililer başvuruların son tarihine yaklaşılırken hızlı davranılması gerektiğini vurguluyor. 7440 sayılı kanun, alacakları olan çoğu konuda önemli bir düzenlemeyi içeriyor. İşte konu hakkında detaylar...
27.06.2023 08:17 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:17
Son günlerde büyük bir önem taşıyan borç yapılandırması, milyonlarca kişi için bir fırsat sunuyor. Borcu 2.000 TL'nin altında olan 7.6 milyon kişi, borçlarını tamamen silme şansı elde edecek. Diğer borçlular ise düşük faiz oranlarıyla 48 ay vadede borçlarını ödeyebilecek. Avantajlı düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihi ise 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar. Ayrıca, yapılandırmadan faydalanmak için 31 Temmuz'a kadar ilk ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin! İşte tüm detaylar...