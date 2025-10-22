Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR'da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

İŞKUR'da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

İŞKUR üzerinden dev bir istihdam hamlesi geldi! Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre tam 19.045 Beden İşçisi (Genel) alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan on binlerce vatandaşı ilgilendiren bu alımların en kritik detayı ise KPSS şartı aranmayacak olması. Bu, farklı eğitim seviyelerinden adaylar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak başladı. İşte il il kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve doğrudan erişim linkleri.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:11
İŞKUR’da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilecek olan alımlar için toplam 19.045 kişilik dev bir kontenjan açıldı. En yüksek alım 3.039 kişi ile İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u, 1.519 kişi ile Antalya, 1.280 kişi ile Kayseri ve 1.147 kişi ile İzmir takip ediyor.

İŞKUR’da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

Diğer bazı iller ve kontenjanları ise şu şekilde:

Ankara: 890

Gaziantep: 866

Balıkesir: 549

Bursa: 492

Kahramanmaraş: 303

Aydın: 285

Afyonkarahisar: 266

Adana: 234

Denizli: 176

Bilecik: 144

Eskişehir: 139

(Diğer illerin tam listesi İŞKUR sistemi üzerinde mevcuttur.)

İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı: ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman
İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı: ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman
Başvurular İŞKUR’dan: Hastanelere temizlik ve hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor
Başvurular İŞKUR'dan: Hastanelere temizlik ve hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor

İŞKUR’da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

KPSS Şartsız Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilanlara başvuracak adayların, ilana özel durumlar haricinde, aşağıdaki temel koşulları karşılaması gerekmektedir. En önemli avantaj, alımların KPSS'siz personel alımı kapsamında yapılmasıdır.

İŞKUR’da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

Temel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kaydını güncellemiş olmak (işsiz statüsünde görünmek). Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli durumda olmak. İlanın yayımlandığı kurumun bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmak (Bu şart ilana göre değişebilir).

İŞKUR’da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?

Adaylardan Beklenen Özel Şartlar Neler?

Genel şartların yanı sıra başvurulacak ilanın (kamu veya özel) niteliğine göre adaylardan ek koşullar istenebilmektedir.

Eğitim Şartı: İlanlara göre değişiklik göstermektedir. Bazı ilanlar için "en az okur-yazar" olmak yeterliyken, bazı ilanlarda "en az ilköğretim" veya "ortaöğretim (lise)" mezunu olma şartı aranabilmektedir.

Sağlık Durumu: Beden işçisi pozisyonları genellikle fiziki güç gerektirdiğinden, adayların ayakta durmaya veya çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve bunu belgelendirebilmesi istenebilir.

Yaş ve Tecrübe: Bazı kurumlar belirli bir yaş aralığında (örn. 18-45 yaş) adaylar arayabilir veya ilgili iş kolunda tecrübe şartı koyabilir.