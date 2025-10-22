İŞKUR'da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?
İŞKUR üzerinden dev bir istihdam hamlesi geldi! Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre tam 19.045 Beden İşçisi (Genel) alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan on binlerce vatandaşı ilgilendiren bu alımların en kritik detayı ise KPSS şartı aranmayacak olması. Bu, farklı eğitim seviyelerinden adaylar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak başladı. İşte il il kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve doğrudan erişim linkleri.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:11