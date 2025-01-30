Kadraj Galeri Kadraj İkon Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sarı serum özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı popülerleşen bir tedavi yöntemi olsa da reçetesiz ve hastane dışı ortamlarda uygulandığında ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlar içeriğindeki B vitamini nedeniyle alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini ve bu tür uygulamaların yalnızca sağlık merkezlerinde yapılması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilecek alerjiler ve solunum durması gibi tehlikelerle karşılaşmak mümkün.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:31
Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sağlık Bakanlığı, halk arasında "atom", "vitamin serumu" veya "sarı serum" olarak bilinen uygulamalara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık bu serumların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında uygulanması gerektiğini vurguladı. Alerjik reaksiyon riski taşıyan ilaçlar içeren sarı serumların kontrolsüz şekilde uygulanmasının hayati tehlikelere yol açabileceği bildirildi. Uzmanlar serum taktırmadan önce mutlaka doktor onayı alınması gerektiğini belirtiyor.

Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sarı Serum Nedir?

Sarı serum halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen bir uygulamadır. İçeriğinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bu karışım bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanıp hastalara uygulanmaktadır. Ancak uzmanlar bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sarı Serum Neden Ölümlere Yol Açabiliyor?

Son zamanlarda yaşanan ölüm vakaları, kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan sarı serum uygulamalarının sonucudur. Uzmanlar, bu serumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve hayatı tehdit edebileceğini belirtiyor.

Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

1. Alerjik Reaksiyonlar

Sarı serumun içeriğinde bulunan Novalgin, antibiyotikler ve diğer ilaçlar, bazı bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu reaksiyonlar, solunum yetmezliği ve anafilaktik şok gibi hayati tehlikelerle sonuçlanabilir.

Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

2. Anafilaktik Şok

Sarı serumun içeriğinde bulunan maddeler, bazı kişilerde anafilaktik şoka neden olabilir. Bu durum, hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına yol açabilir, bu da ölümle sonuçlanabilir.