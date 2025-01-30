Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?

Sarı Serum Nedir?

Sarı serum halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen bir uygulamadır. İçeriğinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bu karışım bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanıp hastalara uygulanmaktadır. Ancak uzmanlar bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.