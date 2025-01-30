Sarı serum nedir, öldürür mü? Sarı serumun içinde ne var, zararları neler?
Sarı serum özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı popülerleşen bir tedavi yöntemi olsa da reçetesiz ve hastane dışı ortamlarda uygulandığında ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlar içeriğindeki B vitamini nedeniyle alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini ve bu tür uygulamaların yalnızca sağlık merkezlerinde yapılması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilecek alerjiler ve solunum durması gibi tehlikelerle karşılaşmak mümkün.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:31