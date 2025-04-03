Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesine göre, sağlık ve can güvenliği mazereti dışında bir nedenle nakil talebinde bulunabilmek için personelin mevcut görev yerinde en az bir yıl fiilen çalışmış olması gerekecek.