Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin ilan metnini yayımladı. Yapılan duyuruya göre eş ve sağlık mazereti başvuruları 7 Nisan 2025 saat 18:00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Peki eş durumu nedeniyle atamalar ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:54
Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için eş ve sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunacak personel için kura takvimini açıkladı. Başvurular ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Başvuru Yapmayanlar İçin Önemli Uyarı

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların, göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri belirli şartlara tabi olacak.

Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesine göre, sağlık ve can güvenliği mazereti dışında bir nedenle nakil talebinde bulunabilmek için personelin mevcut görev yerinde en az bir yıl fiilen çalışmış olması gerekecek.

Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Eş ve Sağlık Mazereti Kurası Takvimi

Sağlık Bakanlığı, eş ve sağlık mazereti nedeniyle atama bekleyen sağlık çalışanları için 2025 yılı kura sürecini şu şekilde duyurdu:

2 Mayıs 2025: Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ile Genel Kuraya ait münhal yerlerin ilanı.

Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2-6 Mayıs 2025: Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden tüm adayların tercih başvurularının yapılması.

8 Mayıs 2025: Kura çekilişi.