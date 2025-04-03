Sağlık Bakanlığı eş mazereti kura takvimi 2025 | 122. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin ilan metnini yayımladı. Yapılan duyuruya göre eş ve sağlık mazereti başvuruları 7 Nisan 2025 saat 18:00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Peki eş durumu nedeniyle atamalar ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:54