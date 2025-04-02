Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan'dan ikiyüzlü tavır! Villasına kaçak kat çıkmış

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın adı bu kez skandal bir olay ile anılıyor. Kaçak yapılaşma konusunda çıktığı televizyon programlarında sert eleştirilerde bulunan Ercan'ın Kuşadası'ndaki yazlığında imar kurallarını hiçe saydığı ortaya çıktı. Ercan'ı ihbar eden kişi ise en yakını oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 14:27 Paylaş







Muğla'da Karaova Mahallesi Yuvam Sitesi'ndeki Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın evinde kaçak yapılaşma olduğuna dair komşusu tarafından ihbar yapıldı. Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kasım 2023'te Ercan'ın yazlığında denetim yaptı.

YIKIM KARARI ALINDI Yeni Asır'ın haberine göre; Yapılan incelemede zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak depo olduğu belirlendi. Kuşadası Belediyesi ekipleri söz konusu kaçak yapılar için tutanak tutarak yıkım kararı aldı.

KUŞADASI BELEDİYESİ'Nİ HEDEF ALDI

Yaşanan gelişmeler sonrası deprem profesörü Ercan'dan skandal bir talep geldi. Ercan, Kuşadası Belediyesi'nden kaçak yapılarına ruhsat talep etti. Ercan, kaçak yapıları yasallaştırmak için belediyeye ruhsat başvurusunda bulunsa da talebi mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ercan'ın istediği olmaması üzerine sosyal medya hesaplarından Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan paylaşımlar yaptığı görüldü.

Daha önce kentteki yoğun yapılaşmayı eleştiren Ercan'ın, kendi kaçak yapılarının tespit edilmesinden sonra bu eleştirileri yoğunlaştırması, "kişisel çıkar için algı operasyonu mu yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.