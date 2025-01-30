Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Müslümanların mübarek üç aylar içinde yer alan Şaban ayı hem Ramazan'a hazırlık hem de manevi olarak arınma süreci olarak büyük bir öneme sahiptir. Şaban ayında oruç tutmak özellikle belirli günlerde daha faziletli kabul edilir. Bu günlerin başında ise "Eyyam-ı Biyd" olarak bilinen, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç yer alır. Peki bu özel günler ne zaman ve Şaban ayında toplamda kaç gün oruç tutulur?