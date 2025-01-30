Kadraj Galeri Kadraj İkon Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Şaban ayı mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan'ın habercisi kabul edilen önemli bir dönemdir. 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak olan bu ay Müslümanlar için Ramazan'a hazırlık sürecini ifade eder. Şaban ayında oruç tutmak isteyenler özellikle belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğuna inanırlar. Peki Şaban orucu nasıl tutulur ve hangi günler faziletli kabul edilir? İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:23
Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Müslümanların mübarek üç aylar içinde yer alan Şaban ayı hem Ramazan'a hazırlık hem de manevi olarak arınma süreci olarak büyük bir öneme sahiptir. Şaban ayında oruç tutmak özellikle belirli günlerde daha faziletli kabul edilir. Bu günlerin başında ise "Eyyam-ı Biyd" olarak bilinen, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç yer alır. Peki bu özel günler ne zaman ve Şaban ayında toplamda kaç gün oruç tutulur?

Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Şaban Ayının 13, 14 ve 15. Günleri Hangi Tarihlere Denk Geliyor?

2025 yılı için Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, 12-13-14 Şubat tarihlerine denk geliyor. Bu üç önemli günde özellikle 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek. Berat Kandili günahların affedildiği, duaların kabul olduğu, rahmet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilir. Bu özel günde ibadet etmek Müslümanlar için büyük sevap kaynağıdır.

Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Şaban Ayında Hangi Günlerde Oruç Tutulmalıdır?

Şaban ayında tutulması tavsiye edilen oruçlar arasında Şaban ayının 1. günü, 13., 14., 15. günlerinde oruç tutulması önerilen Eyyam-ı Biyz Orucu yer alır.

Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Bu oruçlar, genellikle Şaban ayının ortasında, ışıklı üç gün olarak bilinir. Ayrıca Şaban ayının 30. günü de oruç tutmak için önemli bir gündür. Şaban ayının 1. gecesi, 15. gecesi ve 27. gecesi de ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen zaman dilimleridir.

Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...

Şaban Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Şaban ayında oruç tutmaya niyet etmek isteyenler, "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" diyerek niyet edebilirler. Diyanet'e göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, sağlığı yerinde olan ve oruç tutmaya gücü yeten her Müslüman nafile oruç tutabilir.