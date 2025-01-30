Şaban ayı orucuna nasıl niyet edilir? 2025 Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? 13.14.15. günü...
Şaban ayı mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan'ın habercisi kabul edilen önemli bir dönemdir. 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak olan bu ay Müslümanlar için Ramazan'a hazırlık sürecini ifade eder. Şaban ayında oruç tutmak isteyenler özellikle belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğuna inanırlar. Peki Şaban orucu nasıl tutulur ve hangi günler faziletli kabul edilir? İşte merak edilen soruların cevabı.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:23