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Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye'de erişim engeli kaldırılacak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Samimi anların yaşandığı görüşmede sürpriz bir başlık da gündeme geldi. Zuhal Karakoç Dora ziyaretin ardından yaptığı açıklamada küçük kızının Türkiye'de erişime kapalı olan popüler çevrim içi oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki isteğini Devlet Bahçeli'ye ilettiğini aktardı. Bu gelişmelerin ardından "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:02
Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

Dünyanın popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox'a Türkiye'den erişim engeli getirilmesinin ardından yasağın ne zaman sona ereceği merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca oyuncu 7 Ağustos'tan bu yana "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği özel görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ziyaretin ardından yayımlanan kareler ve verilen mesajlar özellikle gençler arasında dikkat çekti.

Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

Zuhal Karakoç Dora'nın kızı Ahen Dora, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayesinde düzenlenen 23 Nisan Kupası Tenis Turnuvası'nda birinci oldu. Bu önemli başarının ardından küçük Ahen, "Devlet dedesi" olarak hitap ettiği Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bahçeli'nin elini öpen Ahen, yalnızca başarısını paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda yaşıtlarının yaşadığı önemli bir sorunu da dile getirdi.

Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

Ziyaret sonrası açıklama yapan MHP'li Dora, kızının görüşme sırasında günümüz gençlerinin sıkça karşılaştığı dijital sorunlardan birini gündeme getirdiğini belirtti. Dora, "Kızım Ahen, final maçının ardından Devlet dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu 'Yaparsa liderimiz yapar!' diyerek arz etti." ifadelerini kullandı.

Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

BAHÇELİ'DEN ROBLOX AÇIKLAMASI GELDİ

Bahçeli'nin bu açıklama karşısında duyarsız kalmadığını belirten Dora, "Sayın Genel Başkanımız konuyla yakından ilgilendi ve 'Bu konuyu gündemimize alalım o halde' dedi." şeklinde konuştu.