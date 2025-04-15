Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye’de erişim engeli kaldırılacak mı?

Dünyanın popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox'a Türkiye'den erişim engeli getirilmesinin ardından yasağın ne zaman sona ereceği merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca oyuncu 7 Ağustos'tan bu yana "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.