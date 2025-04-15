Roblox son durum 2025: Roblox oyunu ne zaman açılacak? Türkiye'de erişim engeli kaldırılacak mı?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Samimi anların yaşandığı görüşmede sürpriz bir başlık da gündeme geldi. Zuhal Karakoç Dora ziyaretin ardından yaptığı açıklamada küçük kızının Türkiye'de erişime kapalı olan popüler çevrim içi oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki isteğini Devlet Bahçeli'ye ilettiğini aktardı. Bu gelişmelerin ardından "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:02