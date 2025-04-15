Fenerbahçe-Rangers maçına gelen İskoç taraftarın kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 35 metre sürüklenmiş
Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'ın canına mal olan Beşiktaş'taki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter'ın otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücülerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, Potter'in yaklaşık 35 metre sürüklendiği öğrenildi.