Fenerbahçe-Rangers maçına gelen İskoç taraftarın kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 35 metre sürüklenmiş

YAKLAŞIK 35 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için birarada olduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.