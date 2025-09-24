Otomobilde ay sonu fırsatı: Egea Cross’ta büyük indirim, Corolla’da özel fiyat

Fiat Egea Cross: Tam 100.000 TL Net İndirim Fırsatı!

Türkiye'de satış rekorları kıran Fiat Egea ailesinin en popüler üyelerinden olan, yerden yüksek yapısıyla SUV hissi veren Egea Cross modeli için Fiat, çok agresif bir indirim kampanyası başlattı.

Otomobil firmaları, genellikle ay sonlarında aylık satış hedeflerini tutturmak için stok durumlarına göre bu tür "jest" olarak adlandırılan özel indirimler yaparlar. Egea Cross için açıklanan kampanya da tam olarak bu nitelikte.