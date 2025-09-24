Kadraj Galeri Kadraj İkon Otomobilde ay sonu fırsatı: Egea Cross'ta büyük indirim, Corolla'da özel fiyat

Sıfır kilometre otomobil almayı düşünen ve 'Acaba ay sonunda bir indirim yakalar mıyım?' diye bekleyen on binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Türkiye'nin en çok satan iki devi, Fiat Egea Cross ve Toyota Corolla için markalar düğmeye bastı. Fiat, Egea Cross modelinde tam 100.000 TL'lik net bir indirim yaparken, Toyota da en çok tutulan modeli Corolla için özel bir 'ay sonu fiyat listesi' yayımladı.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:01
Sıfır otomobil alacaklar için alarm zilleri çalıyor: Geri sayım resmen başladı! Ekim ayının zamlı listeleri masaya gelmeden önceki son çıkış kapısı aralandı. Müşterileri bayilere çekmek için son kozlarını oynayan markalardan en dikkat çekici hamleler ise Türkiye'nin iki favorisinden geldi. Fiat, popüler modeli Egea Cross'un etiketinden tam 100.000 TL silerek cesur bir adım atarken Toyota ise efsanesi Corolla için "ay sonuna özel" bir fiyat listesiyle sahneye çıktı. Peki bu son birkaç günde cüzdanınız için en akıllı hamle hangisi olacak? İşte fırsatı kaçırmadan önce bilmeniz gerekenler...

Fiat Egea Cross: Tam 100.000 TL Net İndirim Fırsatı!

Türkiye'de satış rekorları kıran Fiat Egea ailesinin en popüler üyelerinden olan, yerden yüksek yapısıyla SUV hissi veren Egea Cross modeli için Fiat, çok agresif bir indirim kampanyası başlattı.

Otomobil firmaları, genellikle ay sonlarında aylık satış hedeflerini tutturmak için stok durumlarına göre bu tür "jest" olarak adlandırılan özel indirimler yaparlar. Egea Cross için açıklanan kampanya da tam olarak bu nitelikte.

Egea Cross Güncel Kampanyalı Fiyatı

Liste Fiyatı (Başlangıç Paketi): 1.199.900 TL

Kampanyalı İndirim Tutarı: - 100.000 TL

Ay Sonu Özel Fiyatı: 1.099.900 TL

Bu indirim, özellikle B-SUV segmentinde araç arayan ancak bütçesini daha ekonomik seviyede tutmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. En uygun fiyatlı SUV modelleri listemizde Egea Cross'un yerini de görebilirsiniz.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre bu 100.000 TL'lik net indirim, ayın sonuna kadar geçerli olacak. Ekim ayının başlamasıyla birlikte hem standart araç fiyatlarında bir güncelleme (zam) yapılması hem de bu özel kampanyanın sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle, aracı düşünenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Toyota Corolla: Ay Sonu Fiyat Ayarı ve Sadık Kitlenin Avantajları

Türkiye otomobil pazarının "demirbaşı" olarak kabul edilen Toyota Corolla, her dönemde en çok talep gören modellerin başında geliyor. Toyota, bu sadık kitle için ay sonuna özel, güncellenmiş bir fiyat listesi sundu.