Otomobilde ay sonu fırsatı: Egea Cross'ta büyük indirim, Corolla'da özel fiyat
Sıfır kilometre otomobil almayı düşünen ve 'Acaba ay sonunda bir indirim yakalar mıyım?' diye bekleyen on binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Türkiye'nin en çok satan iki devi, Fiat Egea Cross ve Toyota Corolla için markalar düğmeye bastı. Fiat, Egea Cross modelinde tam 100.000 TL'lik net bir indirim yaparken, Toyota da en çok tutulan modeli Corolla için özel bir 'ay sonu fiyat listesi' yayımladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:01