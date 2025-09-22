Otomobilde fiyatlar ters düz oldu: Doblo fiyatına Jeep Avenger, Egea parasına Renault Megane!

Kadraj Galeri Kadraj İkon Otomobilde fiyatlar ters düz oldu: Jeep Avenger ve Renault Megane kampanya yaptı

Sıfır otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor! SUV segmentinin güçlü oyuncusu Jeep Avrupa'da 'Yılın Otomobili' seçilen Avenger modelinde yaptığı şok indirimle aracı adeta bir Fiat Doblo fiyatına çekti. Diğer yanda ise C-segmentinin lideri Renault Megane bayilerde uygulanan kampanyalarla neredeyse bir Fiat Egea parasına satılmaya başladı. İşte otomobil almayı düşünen herkesi heyecanlandıran bu tarihi fırsatların detayları.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:30
Doblo Parasına Jeep Sahibi Olmak Mümkün Mü? İşte Cevabı!

Bugün Fiat'ın popüler hafif ticari modeli Doblo'nun üst donanım paketlerinin fiyatı 1.8 - 2 milyon TL bandını zorlarken Jeep'in prestijli SUV modeli Avenger'ın hibrit versiyonu 2.093.136 TL'lik liste fiyatıyla satışa sunuluyor.

Bu, aradaki makasın neredeyse kapandığı ve küçük bir farkla bir ticari araç yerine Avrupa'da ödül almış, premium bir SUV sahibi olabileceğiniz anlamına geliyor. Bu durum özellikle "hem aile hem iş için" araç bakanlar için tüm hesapları baştan yaptıracak nitelikte.

Motor Seçenekleri: Elektrikli mi, Hibrit mi?

e-Hybrid Versiyon (2.093.136 TL): 1.2 litrelik 110 beygir gücündeki bu motor, çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Düşük hızlarda ve park manevralarında elektrik motoruyla hareket ederek yakıt tüketimini minimuma indiriyor.

Tam Elektrikli Versiyon (2.121.863 TL): Sessiz, sıfır emisyonlu ve akıcı bir sürüş deneyimi arayanlar için ideal. Sunduğu menzil ve hızlı şarj özellikleriyle şehir hayatına mükemmel uyum sağlıyor.

Jeep Avenger Eylül 2025 Fiyat Listesi

Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp 4X2 Otomatik

2.093.136 TL

Avenger Electric Limited 4x2 Limited

2.121.863 TL