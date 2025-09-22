Otomobilde fiyatlar ters düz oldu: Doblo fiyatına Jeep Avenger, Egea parasına Renault Megane!

Bu, aradaki makasın neredeyse kapandığı ve küçük bir farkla bir ticari araç yerine Avrupa'da ödül almış, premium bir SUV sahibi olabileceğiniz anlamına geliyor. Bu durum özellikle "hem aile hem iş için" araç bakanlar için tüm hesapları baştan yaptıracak nitelikte.