Eylül 2025 otomobil kampanyaları: Fiat 600’e 200 bin TL faizsiz kredi, Renault Duster’da 100 bin TL indirim

🚗 EYLÜL 2025 OTOMOBİL KAMPANYALARI TABLOSU
|Marka
|Model / Kapsam
|Kredi / İndirim Detayı
|Vade / Faiz Oranı
|Geçerlilik
|Toyota
|Proace Cargo / Verso
|10.000 TL peşinatla %100 kredi imkanı
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Fiat
|600
|200.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|1 Ekim 2025
|Ducato
|700.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|1 Ekim 2025
|Ulysse 8+1
|500.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|1 Ekim 2025
|Renault
|Tüm binek modeller
|200.000 TL kredi
|6 ay – %1,99 faiz
|30 Eylül 2025
|Duster
|100.000 TL'ye varan indirim
|Nakit alım
|30 Eylül 2025
|Opel
|Corsa
|150.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Mokka
|300.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Frontera Elektrik
|250.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Ticari Modeller
|250.000–600.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Peugeot
|E-208
|350.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Rifter
|250.000 veya 600.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Seçili Modeller
|3 ay erteleme seçeneği
|—
|30 Eylül 2025
|Citroen
|C4 / C4 X / ë-C4
|150.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|ë-C3 Aircross
|300.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Ticari Modeller
|400.000–600.000 TL kredi
|12 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Nissan
|Townstar Van / EV
|300.000 TL kredi + 50.000 TL nakit indirim
|10 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|KOBİ Finansmanı
|500.000–800.000 TL kredi
|Uygun faiz
|30 Eylül 2025
|Chery
|Tiggo7 / Tiggo8 Pro
|400.000 TL kredi
|6 ay – %0 faiz
|30 Eylül 2025
|Alternatif Finansman
|1.000.000 TL kredi
|12 ay – %2,81 faiz
|30 Eylül 2025
|Volkswagen
|Tayron
|Özel kampanya
|VDF ile %3,29'dan başlayan faiz – 60 ay vade
|30 Eylül 2025
Fotoğraflar: AA