Eylül 2025 otomobil kampanyaları: Fiat 600’e 200 bin TL faizsiz kredi, Renault Duster’da 100 bin TL indirim

Eylül ayı, sıfır araç almak isteyenler için cazip fırsatlarla başladı. Toyota'dan Opel'e, Fiat'tan Peugeot ve Citroën'e kadar birçok marka, sıfır faizli kredi, yüksek tutarlı finansman desteği ve peşin alım indirimleri ile dikkat çekiyor.

Renault, Fiat, Opel, Nissan, Chery ve Volkswagen gibi markaların sunduğu 0 faizli kredi seçenekleri, ticari araçlara özel avantajlar ve uzun vadeli finansman planları, hem bireysel hem de ticari alıcılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Kampanyalar ay sonuna kadar geçerli olup, stoklarla sınırlı.

🚗 EYLÜL 2025 OTOMOBİL KAMPANYALARI TABLOSU

Marka Model / Kapsam Kredi / İndirim Detayı Vade / Faiz Oranı Geçerlilik
Toyota Proace Cargo / Verso 10.000 TL peşinatla %100 kredi imkanı 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Fiat 600 200.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 1 Ekim 2025
Ducato 700.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 1 Ekim 2025
Ulysse 8+1 500.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 1 Ekim 2025
Renault Tüm binek modeller 200.000 TL kredi 6 ay – %1,99 faiz 30 Eylül 2025
Duster 100.000 TL'ye varan indirim Nakit alım 30 Eylül 2025
Opel Corsa 150.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Mokka 300.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Frontera Elektrik 250.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Ticari Modeller 250.000–600.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Peugeot E-208 350.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Rifter 250.000 veya 600.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Seçili Modeller 3 ay erteleme seçeneği 30 Eylül 2025
Citroen C4 / C4 X / ë-C4 150.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
ë-C3 Aircross 300.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Ticari Modeller 400.000–600.000 TL kredi 12 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Nissan Townstar Van / EV 300.000 TL kredi + 50.000 TL nakit indirim 10 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
KOBİ Finansmanı 500.000–800.000 TL kredi Uygun faiz 30 Eylül 2025
Chery Tiggo7 / Tiggo8 Pro 400.000 TL kredi 6 ay – %0 faiz 30 Eylül 2025
Alternatif Finansman 1.000.000 TL kredi 12 ay – %2,81 faiz 30 Eylül 2025
Volkswagen Tayron Özel kampanya VDF ile %3,29'dan başlayan faiz – 60 ay vade 30 Eylül 2025

