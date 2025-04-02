Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025 | Evde bakım maaşlı yattı mı, ne zaman hesaba geçecek?
Nisan ayının başlamasıyla birlikte, engelli bireyler ve aileleri için önemli bir gündem maddesi olan evde bakım maaşı ödemeleri tekrar araştırılmaya başlandı. Engelli bireylere ve bakımını üstlenen ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla yapılan bu ödemeler her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki nisan ayında evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:42