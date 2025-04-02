Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller 2025 | Evde bakım maaşlı yattı mı, ne zaman hesaba geçecek?

Evde bakım maaşı ödemeleri engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen aileler için önemli bir maddi destek sunuyor. Her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler bu ay da yakından takip ediliyor. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte evde bakım maaşı da artmış ve 10.125 TL'ye yükselmişti. Mart ayında ise toplamda 5.4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Peki Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?