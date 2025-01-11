Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

Bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar kesinti yaşanacak sokak ve ilçeleri merak ediyor. İşte 11 Ocak 2025 (İstanbul) kesinti bildirimi yapılan noktalar ve kesinti süresi. BAĞCILAR- MAHMUTBEY MAH. BAHÇELİEVLER- YENİBOSNA ŞİŞLİ- ESENTEPE GAZİOSMANPAŞA- BAĞLARBAŞI FATİH FATİH- HOCAPAŞA BEYOĞLU- ÖRNEKTEPE ESENYURT- KOZA ESENYURT- AKÇABURGAZ BAYRAMPAŞA- YENİDOĞAN BAŞAKŞEHİR- ALTINŞEHİR BAŞAKŞEHİR KAĞITHANE VE BELİRTİLEN SEMTLER KAĞITHANE- ÇELİKTEPE KAĞITHANE- MERKEZ MAH. KAĞITHANE- MEHMET AKİF ERSOY GÜNGÖREN- SANAYİ MAH. GÜNGÖREN AVCILAR- YEŞİLKENT ARNAVUTKÖY VE BELİRTİLEN SEMTLER ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY MERKEZ ÖMERLİ MAH. ARNAVUTKÖY FEVZİ ÇAKMAK MAH. BAĞCILAR BAĞCILAR MERKEZ MAH. BAĞCILAR BAHÇELİEVLER