Kadraj Galeri Kadraj İkon Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul'da o saate kadar yok

Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul'da o saate kadar yok

BEDAŞ, bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak noktaları duyurdu. Peki, kesinti hangi ilçe ve sokaklarda olacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi 11 Ocak 2025 detayları.

Giriş Tarihi: 11.01.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 13:16
Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

Bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar kesinti yaşanacak sokak ve ilçeleri merak ediyor. İşte 11 Ocak 2025 (İstanbul) kesinti bildirimi yapılan noktalar ve kesinti süresi.

Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

BAĞCILAR- MAHMUTBEY MAH.

Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

BAHÇELİEVLER- YENİBOSNA

Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

ŞİŞLİ- ESENTEPE

Mumları kibritleri hazır edin! İstanbul’da o saate kadar yok

GAZİOSMANPAŞA- BAĞLARBAŞI