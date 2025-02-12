Kadraj Galeri Kadraj İkon Müge Anlı'da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

Müge Anlı'da yine bir üfürükçü vakası yaşandı. Dağıstan ve Habibe çifti, Avusturya Viyana'dan Antalya'ya ilişkilerini kurtarmak için geldiklerini ve Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca'nın tuzağına düştüklerini anlattı. İlişkileri düzelince tekrar Gazmalı Rahman Hoca'nın kapısını çalan çift, 'şans oyunu sayılarını söyleme' vaadiyle 1 milyon 200 bin TL paralarını Gazmalı Rahman Hoca'ya kaptırdıklarını açıkladılar. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Anlı, üfürükçünün polisleri de kandırmaya çalışığını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:40
Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı!

Müge Anlı'da kendisini manevi danışman olarak tanıtan "Gönül Derman Aytimur"un tutuklanmasının ardından, bu kez başka bir üfürükçü olayı gündeme geldi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

Almanya'da yaşayan Habibe ve Dağıstan, Antalya'da yaşayan "Gazmalı Rahman Hoca" adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

Üfürükçü, "Şans oyunlarının rakamlarını vereceğim, ayrılanları bile 6 dakikada barıştırıyorum ben" vaatleriyle ikiliyi kandırdı. Habibe Hanım, cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edilen üfürükçüye en az 15-17 bin euro kaptırdığını söyledi. Kendilerine 'iksir' adı altına yasaklı madde içirildiğinden de bahseden ikili, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkardı!

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

İddiaların odağındaki üfürükçü geçtiğimiz gün canlı yayına bağlandı. "Gazmalı Rahman Hoca" lakaplı üfürükçünün TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda Dağıstan ve Habibe'nin kendince büyü yazdığı fotoğrafı ortaya çıktı.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı

ANLI'NIN GÜLDÜREN GÖNÜL YAZAR ANISI

İlkokul mezunu olan üfürükçü İstanbul Erzincan Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldığını iddia etti. Ancak böyle bir üniversite bulunmuyordu. Olayın üstüne Anlı, "Yıllar önceydi. Birisi insanları hipnoz edeceğini söyledi. Ben o zaman muhabirlik yapıyorum. Gönül Yazar ile gittik. Gönül Yazar'a hipnoz yapıldı. Gönül Yazar'ın baktım hiç uyuyası yok. Gönül Yazar, yanlış hatırlıyor olabilirim Mısır'da prenses olduğunu söyledi. Çekim bittikten sonra Gönülcüğüm sen nasıl uyudun? diye sordum. Gönül Yazar bana 'ne uyuyacağım ya? Başımdan gitsin diye uyumuş gibi yaptım' dedi" diyerek başından geçen bir anıyı anlattı.

Müge Anlı'nın güldüren Gönül Yazar anısı