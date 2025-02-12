ANLI'NIN GÜLDÜREN GÖNÜL YAZAR ANISI

İlkokul mezunu olan üfürükçü İstanbul Erzincan Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldığını iddia etti. Ancak böyle bir üniversite bulunmuyordu. Olayın üstüne Anlı, "Yıllar önceydi. Birisi insanları hipnoz edeceğini söyledi. Ben o zaman muhabirlik yapıyorum. Gönül Yazar ile gittik. Gönül Yazar'a hipnoz yapıldı. Gönül Yazar'ın baktım hiç uyuyası yok. Gönül Yazar, yanlış hatırlıyor olabilirim Mısır'da prenses olduğunu söyledi. Çekim bittikten sonra Gönülcüğüm sen nasıl uyudun? diye sordum. Gönül Yazar bana 'ne uyuyacağım ya? Başımdan gitsin diye uyumuş gibi yaptım' dedi" diyerek başından geçen bir anıyı anlattı.