Antalya’daki sır cinayetin gizemi çözüldü! Annesinin cesediyle karşılaşan kızdan şaşırtan ifade

Olay saatlerinde Savaş Temirhanoğulları'nın yanında bulunan sanık Fikret İnal ise "Hepimiz bu olaya şahit olmaktan dolayı kötüyüz. Fadim benim hem ablamdı hem de kuaförden iş arkadaşımdı. Aralarında sorunlar yaşanıyordu. Olaydan bir süre önce Fadim'le yazıştık. Görüşmeye karar verdik. Aradan bir süre geçtikten sonra görüştük. Fadim'le dosttuk. Sert bir insandı. Olay anında Savaş abimle birlikteydik. O gün eve barışmaya gittik. Olay anında Fadim abla, Savaş'a küfür ve hakaretler etti. Bizden korktu sanırım, silaha davrandı. Savaş abim de elinden aldı. Savaş abimi çekmeye çalıştım. Fadim, 'Savaş dur' dedi. Sonra Savaş ateş etti. Yaralının başında kalmayı düşündük ama kalmadık. Kendimizde değildik o an. Savaş'ın telefonu yanında değildi. Benim de faturadan dolayı hattım kapalıydı, o yüzden ambulansı arayamadım. Kolluktaki ifademde 'Yukarı çıkmadım' dedim ama olay yerinde vardım. Annem ve eşim hasta. Onlara bakayım diye Savaş böyle söylememi istedi. Fadim'i 20 senedir sıkan bir ailesi vardı" dedi.

'ANNEM ELİNE BIÇAK ALMIŞTI VE BABAMIN GÖĞSÜNE TUTUYORDU' Cinayetin işlendiği gün evde uyuduğunu anlatan sanık ve maktulün kızı İ.T. de pedagog eşliğinde ifade verdi. İ.T., "Babamdan ve Fikret İnal'dan şikayetçi değilim. Olaydan bir süre önce sabah hep birlikte kahvaltı yapacaktık. Annem eline bıçak almıştı ve bıçağı babamın göğsüne tutuyordu. Babam da tam kafamı çevirdiğimde anneme sarıldı, sonra babam göğsünden yaralandı. Aralarında tek şahit olduğum olay buydu, her evlilikte olan tartışmalar da oluyordu. Boşanma aşamasındalardı" diye konuştu.

Olay günü gece babasının eve geldiğini duyduğunu söyleyen İ.T., "Olay günü geç yatmıştım. Zil sesine uyandım. Kapı açılınca dinlemeye başladım. Bir erkek sesi olduğunu fark ettim ama babamın da sesini duyunca rahatladım ve yattım. Annem, babama 'Senin erkeklik gururun yok mu, neden barışmak istiyorsun?' dedi. Silah sesini duyduğumu hatırlamıyorum. Sabah uyandım, annemin beni niye uyandırmadığını sorguladım. Kapımı açtım annem yerde yatıyordu. Kafasını çevirmeyi denedim, yapamadım. Göğsü hareket etmiyordu, vefat ettiğini anladım. Annemi görünce halamı aradım, o da polisi ve ambulansı aramamı söyledi. Ben de komşulara söyledim, hep birlikte aradık" dedi. Annesinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten İ.T., "Annem babamdan hiçbir zaman korkmazdı. Annem bir gün bana, 'Babana öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' dedi. Teyzemler dosyada davacı. Teyzemler bu yıla kadar bizim hayatımızda olmayan insanlardı. Annem babam problem yaşadığında bilmiyorlardı. Bu insanlar bizim içimize son zamanlarda girdi. Sonradan dahil olup, bu hale getirdiler annemi. Mal ve uzaklaştırma konusunda annemi yönlendirdiler. Anneannem, annemi yıllardır görmüyor. Benim doğumumda bile yoklardı. Dedemi hiç görmedim. Onların hayatlarını beğenmediğim için teyzemlerle son aylarda da görüşmedim. Babam gece işi yapıyordu, bize birileri zarar verebilir diye silahı evde bırakıyordu. Babam olay günü silahını almamıştı. Silahı annemin dolabındaydı. Babamla annem tartışmaya başladığı zamanlarda anneme psikiyatriye gitmesi gerektiğini söylüyordum. Annem de gitmişti ve tedavi görmüştü" diye konuştu.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI Pedagog, İ.T.'nin 'Fiziksel ve duygusal gelişimi yaşıtları ile paraleldir. Son olaydan sonra babası ile arasında duygusal bir bağ olduğu için yönlendirmeye açıktır' analizi yaptı. Maktulün kardeşi Hatice Saçlı ise ablasının öldürülmeden sanıktan kaçarak kızı ile birlikte kendi evlerine geldiğini ve 3 gün kaldığını söyledi. Kızının Savaş Temirhanoğulları'ndan korktuğunu söyleyen maktulün annesi Mediha Saçlı, "Fadim'in öldüğünü diğer kızlarım arayınca öğrendim. Ayrıca Savaş'tan korktuğunu ve sürekli KADES'e bastığını söyledi. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mediha Saçlı, sanığın kızına cinsel saldırıda bulunduğunu da iddia etti.