Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu! Semih Çelik'i hatırlattı

HEDEFİ KIZ ARKADAŞIYDI

B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. B.Y.E., ifadesinde "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" demişti. Bu kan donduran ifadelerin hedefindeki liseli Yağmur'un, o gün okula uyanamadığı için gitmediği ortaya çıktı.