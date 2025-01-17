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Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu! Semih Çelik'i hatırlattı

İstanbul Büyükçekmece'de müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrenci, aslında hoşlandığı kız için yaptığı korkunç planı "Önce çekiçle bayıltıp bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" diyerek anlattı. Hoşlandığı sınıf arkadaşı Yağmur'un yüreklerin dayanamayacağı vahşetten şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Yağmur, o gün yaşadıklarını ve cani öğrenci hakkındaki detayları paylaştı. Olay, Semih Çelik adlı caninin surlarda işlediği cinayeti anımsattı.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:53
Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir lisede dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti. B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu

Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu

Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.

Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu

HEDEFİ KIZ ARKADAŞIYDI
B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. B.Y.E., ifadesinde "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" demişti. Bu kan donduran ifadelerin hedefindeki liseli Yağmur'un, o gün okula uyanamadığı için gitmediği ortaya çıktı.

Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu

Yağmur, B.Y.E.'nin dengesiz hareketlerini fark ettiğini ve son zamanlarda bu nedenle kendisinden uzaklaştığını belirtti.