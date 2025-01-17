Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı! Liseli Yağmur o cani hakkında konuştu! Semih Çelik'i hatırlattı
İstanbul Büyükçekmece'de müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrenci, aslında hoşlandığı kız için yaptığı korkunç planı "Önce çekiçle bayıltıp bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" diyerek anlattı. Hoşlandığı sınıf arkadaşı Yağmur'un yüreklerin dayanamayacağı vahşetten şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Yağmur, o gün yaşadıklarını ve cani öğrenci hakkındaki detayları paylaştı. Olay, Semih Çelik adlı caninin surlarda işlediği cinayeti anımsattı.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:53