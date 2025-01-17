Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. 79 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının ardından Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok açıklama yapıldı.
Ferdi Tayfur'un bazı yakınları "Kızıyla barışmak istiyordu" derken sanatçının avukatı "Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti" ifadeleri kullandı.
Tayfur'un yeğeni ise Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur'u uzaklaştırmak istedi ve cenazede gerginlik yaşanmasına neden oldu.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Cenaze töreninin ardından sırra kadem basan ve herhangi bir açıklamada bulunmayan Tuğçe Tayfur, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla günler süren sessizliğini bozdu.
Babasının vefatının ardından günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını şu notla yayınladı:
"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu...
O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi.
O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.
Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün... Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..."
Tayfur'un paylaşımındaki "O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı" sözleri ise Ferdi Tayfur için "Arabeskin prensi" diyen İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı.
İBRAHİM TATLISES'E GÖNDERME Mİ YAPTI?
Tuğçe Tayfur ise yeni bir açıklamada bulunarak konuya açıklık getirdi. Gel Konuşalım programına mesaj gönderen Tuğçe Tayfur, yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Babamı toprağında rahatsız etmeye gerek yok. Onun ihtiyacı dua.
Sadece şuna açıklık getireyim. İbrahim Bey'e ben laf söylemek için demedim. Haberim bile yok böyle bir açıklaması olduğundan. Haddim de değil.
Arkadaşlarım bir gün bile yalnız bırakmıyor beni ve annemi. Onlar bana Ahmet Selçuk İlkan'ın bir röportajında bu söylediğini ilettiler ve bu benim çok hoşuma gitti.
Babama veda açıklamamı yaparken de bu cümleyi kurmak istedim. Yoksa herkesin bildiği gibi arabeskin kralı dendiğinde babamın akla geldiğini İbrahim Bey de çok iyi biliyordur. Ve böyle bir açıklamayı yapmamıştır diye düşünüyorum.
İnanın telefonumu, televizyonu her şeyi benden uzak tutuyorlar. Yayına bağlanmam mümkün değil. Affınıza anlayışınıza sığınıyorum"
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur