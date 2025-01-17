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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, dün yaptığı paylaşımla günler süren suskunluğunu bozmuştu. Tayfur'un paylaşımındaki bir detay İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Bir magazin programına mesaj yollayan Tayfur, hem "İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yaptı" sorusuna açıklık getirdi hem de yaşadığı zorlu süreçten bahsetti. İşte Tuğçe Tayfur'un o açıklaması...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:20
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. 79 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının ardından Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok açıklama yapıldı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Ferdi Tayfur'un bazı yakınları "Kızıyla barışmak istiyordu" derken sanatçının avukatı "Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti" ifadeleri kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Tayfur'un yeğeni ise Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur'u uzaklaştırmak istedi ve cenazede gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Cenaze töreninin ardından sırra kadem basan ve herhangi bir açıklamada bulunmayan Tuğçe Tayfur, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla günler süren sessizliğini bozdu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Babasının vefatının ardından günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayfur, Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını şu notla yayınladı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün... Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..."

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Tayfur'un paylaşımındaki "O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı" sözleri ise Ferdi Tayfur için "Arabeskin prensi" diyen İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

İBRAHİM TATLISES'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Tuğçe Tayfur ise yeni bir açıklamada bulunarak konuya açıklık getirdi. Gel Konuşalım programına mesaj gönderen Tuğçe Tayfur, yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Babamı toprağında rahatsız etmeye gerek yok. Onun ihtiyacı dua.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Sadece şuna açıklık getireyim. İbrahim Bey'e ben laf söylemek için demedim. Haberim bile yok böyle bir açıklaması olduğundan. Haddim de değil.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Arkadaşlarım bir gün bile yalnız bırakmıyor beni ve annemi. Onlar bana Ahmet Selçuk İlkan'ın bir röportajında bu söylediğini ilettiler ve bu benim çok hoşuma gitti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Babama veda açıklamamı yaparken de bu cümleyi kurmak istedim. Yoksa herkesin bildiği gibi arabeskin kralı dendiğinde babamın akla geldiğini İbrahim Bey de çok iyi biliyordur. Ve böyle bir açıklamayı yapmamıştır diye düşünüyorum.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

İnanın telefonumu, televizyonu her şeyi benden uzak tutuyorlar. Yayına bağlanmam mümkün değil. Affınıza anlayışınıza sığınıyorum"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı? İlk kez konuştu!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur