MSB ve Jandarma’dan KPSS şartlı 4604 Subay/Astsubay alımı: Kariyer fırsatında son başvuru tarihi yaklaşıyor!

Kamu personeli adayları için büyük bir kariyer fırsatı doğdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), bünyesine toplam 4604 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanıyla başvuru kabul eden dev alımın kontenjan dağılımı ve adaylarda aranan özel şartlar netleşti. Başvuruların sona ereceği tarihi kaçırmamak için tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatının personel ihtiyacını karşılamak üzere dev bir alım sürecini başlattı. Yayımlanan resmi duyuruya göre, çeşitli branşlarda toplam 4604 Subay ve Astsubay unvanında askeri personel istihdam edilecek. Adayların eğitim durumlarına göre belirlenen KPSS puan şartını karşılaması gereken bu alım, kamu kariyerini askerlik mesleğiyle birleştirmek isteyenler için önemli bir kapı açıyor. Başvuruda bulunacak adayların kontenjan dağılımı, özel fiziksel yeterlilik şartları ve en önemlisi son başvuru tarihini dikkatle incelemesi gerekiyor.

🎖️ Kontenjanlar Nasıl Dağıtıldı? İşte Detaylı Liste

Toplam 4604 kişilik askeri personel alımının kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kontenjanları (Toplam: 4343 Kişi)

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için hem Subay hem de Astsubay alımı yapıyor.

Komutanlık Personel Türü Kontenjan Sayısı
Kara Kuvvetleri Muvazzaf Subay 450
Deniz Kuvvetleri Muvazzaf Subay 69

Hava Kuvvetleri Muvazzaf Subay 194
Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 2496

Deniz Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 113
Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay 1216
Toplam 4343