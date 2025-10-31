MSB ve Jandarma’dan KPSS şartlı 4604 Subay/Astsubay alımı: Kariyer fırsatında son başvuru tarihi yaklaşıyor!
Kamu personeli adayları için büyük bir kariyer fırsatı doğdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), bünyesine toplam 4604 muvazzaf subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanıyla başvuru kabul eden dev alımın kontenjan dağılımı ve adaylarda aranan özel şartlar netleşti. Başvuruların sona ereceği tarihi kaçırmamak için tüm detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:06