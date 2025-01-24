Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24.01.2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde birçok şehirde şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Megakent İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı ise merak ediliyor. Peki, MGM tarafından hangi iller için yağış uyarısı yapıldı? İşte güncel hava tahminleri.

Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:30
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

Türkiye genelinde kış kendini hissettirmeye devam ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde yağışlar etkisini sürdürecek. Batı kesimlerde yağmur ve sağanak, doğuda ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. İşte 24 Ocak yurt genelinde güncel hava tahminleri.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

MGM KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

YURT GENELİNDE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı