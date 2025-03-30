81 ilde Ramazan Bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı

Ey Müslümanlar!

Gazze'de bir toplum yok ediliyor. Güçlerimizi birleştirip zalimlerin zulmüne son vermek için daha ne kadar bekleyeceğiz?

Ey İnsanlar!

Gazze'de insanlık ölüyor. İnsanlığımızı kurtarmak için daha ne kadar çocuğun, kadının, masumun katledilmesi gerekiyor?