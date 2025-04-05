Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı
Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Hafta boyu etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarla birlikte güncel İstanbul baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos ve diğer barajlarda doluluk oranları.
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:46