Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilen yağışların ardından, barajlardaki son durum da merak konusu oldu. İstanbulluların su kaynaklarına ilişkin en çok araştırdığı konuların başında gelen baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından düzenli olarak paylaşılıyor.