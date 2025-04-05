Kadraj Galeri Kadraj İkon Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Hafta boyu etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarla birlikte güncel İstanbul baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte Alibey, Istrancalar, Ömerli, Terkos ve diğer barajlarda doluluk oranları.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:46
Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilen yağışların ardından, barajlardaki son durum da merak konusu oldu. İstanbulluların su kaynaklarına ilişkin en çok araştırdığı konuların başında gelen baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından düzenli olarak paylaşılıyor.

Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

5 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Bugün, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranlarının önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedildi.

Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

İstanbul barajlarının 5 Nisan 2025 tarihli doluluk oranları aşağıdaki gibidir;

  1. Ömerli: %93

  2. Darlık: %79

Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

  1. Elmalı: %93

  2. Terkos: %81

Megakentte sağanak etkili! Yağışlar barajları nasıl etkiledi? 5 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı

  1. Alibey: %64

  2. Büyükçekmece: %75