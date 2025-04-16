Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

İnsana Bulaşmaz Ama Ekonomik Darbe Büyük

Uzmanlar, mavi dil hastalığının insanlar için bir risk teşkil etmediğini net bir şekilde vurguluyor. Ancak bu, konunun ciddiyetini azaltmıyor. Zira salgın, hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor. Hem hayvan ölümleri hem de verim kaybı, yetiştiricilerin en büyük kaygılarından biri.

Sineklere Dikkat: Bulaşma Yolu Tamamen Vektörel

Mavi dil virüsü, doğrudan hayvandan hayvana bulaşmıyor. Hastalığın yayılmasında en büyük rolü Culicoides cinsi sivrisinekler üstleniyor. Bu sinekler enfekte hayvanlardan kan emerken virüsü alıyor ve daha sonra sağlıklı hayvanlara taşıyor. Virüs, enfekte hayvanın kanı ya da vücut sıvılarında bulunsa da, temas yoluyla bulaşma riski oldukça düşüktür.