Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide görülen burun akıntısı veteriner yetkilileri harekete geçirdi. Durumu fark eden çiftlik sahipleri vakit kaybetmeden İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük ekiplerinin yaptığı yerinde klinik inceleme ve laboratuvara gönderilen numuneler neticesinde keçide "mavi dil hastalığı" tespit edildi. Peki mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:43