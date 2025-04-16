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Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide görülen burun akıntısı veteriner yetkilileri harekete geçirdi. Durumu fark eden çiftlik sahipleri vakit kaybetmeden İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük ekiplerinin yaptığı yerinde klinik inceleme ve laboratuvara gönderilen numuneler neticesinde keçide "mavi dil hastalığı" tespit edildi. Peki mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:43
Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

Son günlerde veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri arasında endişe yaratan mavi dil hastalığı yeniden gündeme oturdu. Özellikle ruminant hayvanları sığırları, koyunları ve keçileri etkileyen bu viral hastalık "bluetongue" adıyla bilinen bir virüs nedeniyle ortaya çıkıyor. Hastalık rüzgarla uzun mesafelere taşınabilen Culicoides cinsi sinekler aracılığıyla yayılıyor. Sadece hayvanları etkileyen bu virüs insanların sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

Hayvanlarda İlk Belirti: Yüksek Ateş ve Renk Değişikliği
Mavi dil hastalığı adını, hastalığa yakalanan hayvanların dilinde görülen belirgin mavi renklenmeden alıyor. Ancak bu, çoğu zaman ateşle başlayan bir tabloya eşlik eden ileri aşama belirtisidir. Hastalığın öne çıkan belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Yüksek ateş

Ağız ve dilde mavi renk değişikliği

Yüz, dudak ve dilde şişme

Ağız içinde yaralar

Aşırı salya akışı

İştahsızlık

Nefes almakta güçlük

Hareketsizlik ve halsizlik

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

Kimi hayvanlarda belirtiler daha hafif seyredebilirken, özellikle koyunlar hastalığı daha ağır geçiriyor. Tedavi edilmediğinde ölüm oranı yüksek olan vakalarla karşılaşılabiliyor.

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

İnsana Bulaşmaz Ama Ekonomik Darbe Büyük
Uzmanlar, mavi dil hastalığının insanlar için bir risk teşkil etmediğini net bir şekilde vurguluyor. Ancak bu, konunun ciddiyetini azaltmıyor. Zira salgın, hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor. Hem hayvan ölümleri hem de verim kaybı, yetiştiricilerin en büyük kaygılarından biri.

Sineklere Dikkat: Bulaşma Yolu Tamamen Vektörel
Mavi dil virüsü, doğrudan hayvandan hayvana bulaşmıyor. Hastalığın yayılmasında en büyük rolü Culicoides cinsi sivrisinekler üstleniyor. Bu sinekler enfekte hayvanlardan kan emerken virüsü alıyor ve daha sonra sağlıklı hayvanlara taşıyor. Virüs, enfekte hayvanın kanı ya da vücut sıvılarında bulunsa da, temas yoluyla bulaşma riski oldukça düşüktür.

Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Hayvandan insana bulaşır mı? O ilimizde tespit edildi!

Korunma Yolları: Aşılama ve İzolasyon Şart
Tarım ve Orman Bakanlığı ile veteriner otoriteleri, mavi dil hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel aşı kampanyaları ve sinek kontrol programları yürütüyor. Özellikle yaz aylarında, hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina uygulamaları da devreye sokuluyor. Ayrıca hayvanların düzenli veteriner kontrolünden geçirilmesi ve hastalık belirtileri gösterenlerin derhal izole edilmesi büyük önem taşıyor.