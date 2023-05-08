3 bardak yeterli! 30 günde 12 kilo gidecek! Ender Saraç'tan 34 bedene şıp diye indirecek doğal tarif! Ünlüleri böyle zayıflatmış...
Ender Saraç, zayıflama konusunda garantili sonuçlar elde etmek isteyenlere özel bir tarif sunuyor. İddialı açıklamalarıyla tanınan Saraç, bu tarif sayesinde 30 gün içinde 10-12 kilo verebileceğinizi söylüyor. Zerrin Özer, Sibel Can gibi birçok ünlü ismin de diyet programlarında başvurduğu Saraç, çay tarifiyle cayır cayır yağ yakımını garanti ediyor. Şimdi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün veya tatil öncesinde hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen binlerce kişi için 10 kilo verdiren çay tarifine göz atalım.
08.05.2023 08:53 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:53
Dr. Ender Saraç 1 ayda 10 kilo verdiren çay tarifini paylaştı. Yaz ayları yaklaşırken fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyetlerinin yanı sıra tüketeceği bu çay sayesinde ödemlerinden, yağlarından kolayca kurtulabilecek. İşte Ender Saraç'ın metabolizma hızlandıran mucize çayı...