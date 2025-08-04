Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

VakıfBank SGK emeklileri için büyük bir kampanya başlatıyor. 1 Şubat 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan yeni emekliler toplamda 27.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansı yakalıyor. Kampanya, hem nakit promosyon hem de alışveriş ödüllerini kapsıyor. Sadece yeni emekli olan ve ilk maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri kampanyaya katılabiliyor. Hali hazırda başka bir bankadan maaş alan ve taşıma işlemini yapmayanlar veya 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında VakıfBank promosyon kampanyasına dahil olanlar bu fırsattan yararlanamıyor. TOPLAM 27.000 TL'LİK ÖDEME NASIL DAĞILIYOR? Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine iki aşamalı bir ödeme sunuluyor: 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon 15.000 TL'ye kadar alışveriş ödülü 12.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ Emeklilere verilen promosyon tutarı, aylık maaş miktarına göre belirleniyor: Maaş Aralığı (TL) Promosyon Tutarı (3 Yıl İçin) 0 – 9.999 5.000 TL 10.000 – 14.999 8.000 TL 15.000 – 19.999 10.000 TL 20.000 ve üzeri 12.000 TL 15.000 TL'YE VARAN NAKİT ALIŞVERİŞ ÖDÜLÜ VakıfBank'ın Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile ayda 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapan emeklilere, 10 ay boyunca aylık 1.500 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak. Böylece toplam ödül 15.000 TL'ye kadar çıkıyor. KAMPANYAYA KATILIM NASIL YAPILIR? Katılım için iki seçenek mevcut: VakıfBank Mobil uygulamasındaki 'Cepte Kazan' bölümü üzerinden başvuru yapılabilir. Telefonunuzdan 'EMEKLI [Kredi Kartı Son 6 Hane]' yazarak 5724'e SMS gönderebilirsiniz. NAKİT ÖDÜL NE ZAMAN HESABA YATIYOR? Her ay yapılan alışveriş sonrası ödül, takip eden ayın 20'sinden sonra bir hafta içinde emekli maaş hesabına nakit olarak yatırılıyor. Örnek: Mart ayında alışveriş yapıldıysa, ödül Nisan ayında hesaba geçiyor. 1. Bu kampanya sadece SGK emeklileri için mi geçerli? Evet, sadece SGK emeklileri ve ilk maaşını VakıfBank'tan alan yeni emekliler kampanyaya katılabiliyor. 2. Kampanyaya katılmak için nasıl başvuru yapabilirim? Mobil uygulamadan veya SMS yöntemiyle kolayca başvuru yapılabiliyor. 3. Önceden VakıfBank'tan maaş alıyorsam bu kampanyaya katılabilir miyim? Hayır, bu kampanya sadece yeni maaş müşterileri için geçerlidir. 4. Her ay alışveriş yapmazsam ödül hakkımı kaybeder miyim? Evet, o ay için ödül verilmez ve hak bir sonraki aya devretmez. 5. Alışverişin Troy kartla yapılması şart mı? Evet, sadece VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı geçerlidir. 6. Alışveriş ödülü başka bir hesaba aktarılabilir mi? Hayır, sadece emekli maaş hesabınıza yatırılır. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır