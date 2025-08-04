Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

VakıfBank SGK emeklileri için büyük bir kampanya başlatıyor. 1 Şubat 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan yeni emekliler toplamda 27.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansı yakalıyor. Kampanya, hem nakit promosyon hem de alışveriş ödüllerini kapsıyor.