Kadraj Galeri Kadraj İkon Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

SGK emeklilerinin maaşlarını VakıfBank'a taşımaları durumunda önemli avantajlar sunacak. Kampanya kapsamında emeklilere nakit ödeme ve alışveriş ödüllerini kapsayan cazip bir paket sunulacak.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 11:12
Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

VakıfBank SGK emeklileri için büyük bir kampanya başlatıyor. 1 Şubat 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan yeni emekliler toplamda 27.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansı yakalıyor. Kampanya, hem nakit promosyon hem de alışveriş ödüllerini kapsıyor.

Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

Sadece yeni emekli olan ve ilk maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri kampanyaya katılabiliyor.

Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

Hali hazırda başka bir bankadan maaş alan ve taşıma işlemini yapmayanlar veya 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında VakıfBank promosyon kampanyasına dahil olanlar bu fırsattan yararlanamıyor.

Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu


KAMPANYA SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya, 31 Ağustos 2025 tarihinde sona eriyor. Ancak VakıfBank, bu tarihten önce kampanyayı durdurma veya koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip.

Maaşı bu kadar olan emekliye dev ödeme: Kimlerin alacağı belli oldu

TOPLAM 27.000 TL'LİK ÖDEME NASIL DAĞILIYOR?

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine iki aşamalı bir ödeme sunuluyor:

12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

15.000 TL'ye kadar alışveriş ödülü