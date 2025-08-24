SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları her geçen gün büyüyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, maaşlarını bankalara taşıyan emekliler için promosyon ödemeleri 27 bin TL'ye kadar ulaştı. Üstelik bazı emekliler, hem promosyon hem de ek kampanyalarla iki ayrı ödeme alma şansı yakalayabiliyor. Peki, bu promosyonlardan nasıl yararlanılır? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel banka banka emekli promosyon listesi… EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTIYOR Son dönemde artan emekli maaşları, promosyon ödemelerinde de doğrudan etki yarattı. Maaş dilimi yükseldikçe bankaların sunduğu promosyon tutarları da artıyor. HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları şöyle: Yapı Kredi Toplam promosyon: 27.000 TL'ye kadar 15.000 TL nakit promosyon 12.000 TL ek promosyon DenizBank Toplam promosyon: 27.000 TL'ye kadar 12.000 TL nakit 15.000 TL ek ödeme VakıfBank Toplam promosyon: 27.000 TL'ye kadar 12.000 TL nakit 15.000 TL ek promosyon fırsatı ING Toplam promosyon: 25.000 TL'ye kadar 15.000 TL koşulsuz nakit promosyon Ek promosyonlarla toplam 25.000 TL Albaraka Türk Toplam promosyon: 25.000 TL'ye kadar 15.600 TL nakit 9.400 TL ödül Türkiye Finans Toplam promosyon: 26.000 TL'ye kadar 14.500 TL nakit promosyon 2.500 TL'ye varan ek nakit ödül Kuveyt Türk Toplam promosyon: 18.000 TL'ye kadar Tüm bankacılık işlemlerinde EFT, FAST ve havale ücretsiz Akbank Toplam promosyon: 17.500 TL'ye kadar 15.000 TL nakit promosyon 2.500 TL ek ödül Garanti BBVA Toplam promosyon: 21.000 TL'ye kadar 15.000 TL nakit promosyon 6.000 TL'ye varan alışveriş bonusu Türkiye İş Bankası Toplam promosyon: 21.000 TL'ye kadar Emeklilere özel kredi kartı aidatı muafiyeti QNB Finansbank Toplam promosyon: 20.400 TL'ye kadar 15.000 TL nakit promosyon 3.000 TL fatura ödülü 2.400 TL harcama iadesi TEB Toplam promosyon: 21.000 TL'ye kadar 12.000 TL ana promosyon 9.000 TL ek promosyon Emeklilere özel sigorta paketleri Ziraat Bankası Toplam promosyon: 12.000 TL 3 yıllık peşin ödeme Halkbank Toplam promosyon: 12.000 TL Ek kampanyasız standart promosyon ICBC Turkey Toplam promosyon: 12.000 TL Günlük bankacılık işlemlerinde ücret yok EMEKLİ PROMOSYONLARI NASIL ALINIR? Emekliler maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvurarak promosyondan yararlanabilir. Taahhüt süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bankalar genellikle ödemeleri peşin yapar. Ek promosyonlar için kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı gibi şartlar aranabilir. EMEKLİLER İKİ AYRI PROMOSYON ALABİLİR Mİ? Evet. Bazı emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankadan promosyon alırken, yakınını getirme kampanyası sayesinde ikinci bir nakit ödül kazanabiliyor. Örneğin: Birçok banka 2.500 TL'ye kadar ek ödeme sunuyor. Böylece toplam kazanç 27 bin TL'yi aşabiliyor. Emekli promosyonları ne kadar süre için geçerli? Promosyonlar 3 yıllık taahhüt karşılığında verilir. Emekli promosyon ödemeleri peşin mi yapılır? Evet, bankalar genellikle promosyonu tek seferde, peşin olarak öder. Emekliye Kamu bankaları mı özel bankalar mı daha çok promosyon veriyor? Özel bankalar (Yapı Kredi, DenizBank, ING gibi) kamu bankalarına göre daha yüksek promosyon sunuyor. Emekli İkinci promosyon alınabilir mi? Evet, bazı bankalar 'yakınını getir' kampanyası ile ek 2.500 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Kaynak: takvim.com.tr