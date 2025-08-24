SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları her geçen gün büyüyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, maaşlarını bankalara taşıyan emekliler için promosyon ödemeleri 27 bin TL'ye kadar ulaştı. Üstelik bazı emekliler, hem promosyon hem de ek kampanyalarla iki ayrı ödeme alma şansı yakalayabiliyor.