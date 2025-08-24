Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

Ağustos ayında emekli promosyonları açıklandı. Yapı Kredi, DenizBank, VakıfBank ve diğer bankalar 27 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. İşte güncel banka banka ödeme listesi ve detaylar.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:03
SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları her geçen gün büyüyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, maaşlarını bankalara taşıyan emekliler için promosyon ödemeleri 27 bin TL'ye kadar ulaştı. Üstelik bazı emekliler, hem promosyon hem de ek kampanyalarla iki ayrı ödeme alma şansı yakalayabiliyor.

SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

Peki, bu promosyonlardan nasıl yararlanılır? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel banka banka emekli promosyon listesi…

SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTIYOR

Son dönemde artan emekli maaşları, promosyon ödemelerinde de doğrudan etki yarattı. Maaş dilimi yükseldikçe bankaların sunduğu promosyon tutarları da artıyor.

SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları şöyle:

Yapı Kredi

  • Toplam promosyon: 27.000 TL'ye kadar

  • 15.000 TL nakit promosyon

  • 12.000 TL ek promosyon

SGK ve BAĞ-KUR emeklisine mest eden 27 bin TL ödeme: Büyük fırsat! 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan...

DenizBank

  • Toplam promosyon: 27.000 TL'ye kadar

  • 12.000 TL nakit

  • 15.000 TL ek ödeme