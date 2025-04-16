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TUİK duyurdu: Türkiye'nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de konut piyasası Mart 2025'te canlılığını sürdürdü. Toplam satışlar artarken özellikle ikinci el ve ipotekli satışlardaki yükseliş dikkat çekti. İşte il il konut satış performansı, yatırımcı ilgisi ve sektörel ayrıntılar...

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takvim.com.tr
TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

Türkiye'de konut satışları, Mart 2025'te yeniden yükselişe geçti. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, satışlar hem aylık bazda hem de yılın ilk çeyreğinde kayda değer artış gösterdi. İkinci el konutlara olan talep hız kesmeden sürerken, ipotekli satışlardaki sert yükseliş dikkat çekti. Yabancılara yapılan satışlardaki düşüş ise sektör temsilcilerinin radarında. İstanbul, Ankara ve İzmir, yine konut yatırımının merkezi oldu.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

🏠 SATIŞLARDA YÜZDE 5,1'LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 110 bin 795 adede yükseldi. Bu artış, 2025'in ilk çeyreğinde konut piyasasında yaşanan canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

🌆 EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER

  • İstanbul: 19 bin 820

  • Ankara: 10 bin 203

  • İzmir: 7 bin 513

Bu üç büyük il, konut satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

📉 EN AZ SATIŞ YAPILAN İLLER

  • Ardahan: 28

  • Bayburt: 33

  • Tunceli: 63

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

📈 İLK ÇEYREK VERİLERİ

Ocak-Mart 2025 döneminde toplam konut satışları geçen yıla kıyasla %20,1 artarak 335 bin 786 adede ulaştı. Bu oran, hem bireysel alıcıların hem de yatırımcıların piyasaya olan ilgisini yansıtıyor.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

💳 İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜK SIÇRAMA

Mart 2025'te ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %41,5 artarak 18 bin 225 seviyesine çıktı. Toplam satışlar içindeki payı ise %16,4 olarak kaydedildi.

🔹 Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar %87,3 artışla 51 bin 729'a yükseldi.
🔹 Bu satışların 12 bin 143'ü ilk el konutlara yapıldı.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

🧱 İLK EL SATIŞLARDA KISMİ DÜŞÜŞ

Mart ayında ilk el konut satışları, %3,2 azalarak 33 bin 307 olarak gerçekleşti. Ancak yılın ilk üç ayında toplamda %13,2 artışla 99 bin 876 adede ulaşıldı. İlk el satışların toplam satışlar içindeki oranı %30,1 olarak belirlendi.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

🔄 İKİNCİ EL KONUTLAR YÜKSELİŞTE

İkinci el konut satışları Mart ayında geçen yıla göre %9,1 artarak 77 bin 488 olarak kaydedildi. Bu satışlar toplamın %69,9'unu oluşturdu.

🗓️ Ocak-Mart döneminde ise ikinci el satışlar %23,3 artışla 235 bin 910 konuta ulaştı.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

🌍 YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ VAR

Yabancıya yapılan konut satışları Mart 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 azalarak 1.574 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı %1,4'e geriledi.

🔽 İlk üç ayda yabancıya satışlar %19,5 azaldı ve 4 bin 578'e düştü.

TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

📍 Yabancıların En Çok Tercih Ettiği İller:

  • İstanbul: 635 konut

  • Antalya: 496 konut

  • Mersin: 141 konut

Bu iller, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut tercihlerinde başı çekmeye devam ediyor.

Fotoğraflar: AA