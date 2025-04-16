TUİK duyurdu: Türkiye’nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi

Türkiye'de konut satışları, Mart 2025'te yeniden yükselişe geçti. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, satışlar hem aylık bazda hem de yılın ilk çeyreğinde kayda değer artış gösterdi. İkinci el konutlara olan talep hız kesmeden sürerken, ipotekli satışlardaki sert yükseliş dikkat çekti. Yabancılara yapılan satışlardaki düşüş ise sektör temsilcilerinin radarında. İstanbul, Ankara ve İzmir, yine konut yatırımının merkezi oldu.