TUİK duyurdu: Türkiye'nin konut satışı en fazla olan illeri listelendi
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de konut piyasası Mart 2025'te canlılığını sürdürdü. Toplam satışlar artarken özellikle ikinci el ve ipotekli satışlardaki yükseliş dikkat çekti. İşte il il konut satış performansı, yatırımcı ilgisi ve sektörel ayrıntılar...
takvim.com.tr
Türkiye'de konut satışları, Mart 2025'te yeniden yükselişe geçti. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, satışlar hem aylık bazda hem de yılın ilk çeyreğinde kayda değer artış gösterdi. İkinci el konutlara olan talep hız kesmeden sürerken, ipotekli satışlardaki sert yükseliş dikkat çekti. Yabancılara yapılan satışlardaki düşüş ise sektör temsilcilerinin radarında. İstanbul, Ankara ve İzmir, yine konut yatırımının merkezi oldu.
🏠 SATIŞLARDA YÜZDE 5,1'LİK ARTIŞ
Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artarak
110 bin 795 adede yükseldi. Bu artış, 2025'in ilk çeyreğinde konut piyasasında yaşanan canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
🌆 EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER
İstanbul: 19 bin 820
Ankara: 10 bin 203
İzmir: 7 bin 513
Bu üç büyük il, konut satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.
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EN AZ SATIŞ YAPILAN İLLER
Ardahan: 28
Bayburt: 33
Tunceli: 63
📈 İLK ÇEYREK VERİLERİ
Ocak-Mart 2025 döneminde toplam konut satışları geçen yıla kıyasla %20,1 artarak 335 bin 786 adede ulaştı. Bu oran, hem bireysel alıcıların hem de yatırımcıların piyasaya olan ilgisini yansıtıyor.