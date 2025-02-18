İkindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Kaza namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

HANGİ NAMAZLAR KAZA EDİLİR?

Beş vakit namazın farzları ile birlikte vacip olan vitir namazı, vaktinde kılınamadığında kaza edilmesi gereken namazlardandır. Ancak sünnet namazlar, vakti geçtikten sonra kaza edilmez. Bunun tek istisnası, sabah namazıdır. Eğer sabah namazı vaktinde kılınamazsa ve aynı gün öğle vaktinden önce kaza edilirse, sünnetiyle birlikte kılınabilir.

Bu uygulama, Hz. Peygamber'in sabah namazını sünnetiyle beraber kaza ettiğine dair rivayetlere dayanmaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 11 [437-438, 443-444]). Ayrıca, öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzdan sonra eksik kalan sünneti tamamlayabilir. Bu sünneti, ister son sünnetten önce ister sonra kılma konusunda serbesttir.