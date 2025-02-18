İkindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Kaza namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup, belirlenen vakitlerde eda edilmesi esastır. Ancak, çeşitli sebeplerle vakit içinde kılınamayan farz namazların daha sonra yerine getirilmesine kaza namazı denir. Peki, kaza namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte kaza namazı hakkında merak edilenler…
Namaz,
İslam dininde en önemli ibadetlerden biridir ve belirlenen vakitlerde kılınması esastır. Ancak bazı durumlarda namazlar vaktinde eda edilemez ve daha sonra kaza edilmesi gerekir. Peki, ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Diyanet'in kaynaklarına dayanarak kaza namazı hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını derledik. KAZA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? Kaza namazları için belirli bir vakit sınırlaması bulunmamaktadır. Her zaman, gündüz veya gece kılınabilir. Ancak bazı zaman dilimlerinde namaz kılmak mekruh kabul edilir. Bu vakitler, güneş doğarken, güneş tam tepe noktasında olduğu zaman ve güneş batarken olan zamanlardır.
Bu üç vakitte
kaza namazı kılmak tavsiye edilmez. Eğer bir kişi namazını unutarak vaktinde kılmadıysa namazı hatırladığında onu içinde bulunduğu vakit namazından önce kaza edebilir. Bu şekilde kaza edilen namaz vaktinde kılınamayan namazın yerini almış olur. KAZA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Her bir farz namazın
kaza edilmesi gereken rekat sayısı farklıdır. Sabah namazının kazası 2 rekat olarak kılınırken, öğle ve ikindi namazlarının kazası 4 rekat olarak yapılır. Akşam namazının kazası 3 rekat olup, yatsı namazının kazası da 4 rekat olarak yerine getirilir. Bunun yanı sıra, vitir namazı da 3 rekat olarak kaza edilmelidir. KAZA NAMAZI NASIL KILINIR? Kaza namazı kılacak kişinin, hangi namazı kıldığını belirleyerek niyet etmesi gerekir. Eğer kişi çok sayıda kaza namazı biriktirmişse, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazını kılmaya" veya "Son kılamadığım sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebilir.